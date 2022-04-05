Пенсія сиріт IMSS: до якого віку вона може бути надана дітям померлих застрахованих осіб

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

У Мексиці можливість отримати доступ до пенсії завжди буде важливим питанням, особливо якщо у вас є нащадки, тобто деякі члени сім'ї, які зможуть розраховувати на фінансові ресурси.

У зв'язку з цим ми дамо знати, що таке пенсія сиріт і до якого віку вона може бути зарахована на користь мільйонів дітей, дітей застрахованих осіб в Мексиканському інституті соціального забезпечення ( IMSS ).

Цей вид пенсії може бути наданий бенефіціарам, дітям застрахованих працівників, які перевіряють посилання і враховують ряд вимог, про що повідомляє Інститут.

Хтоможе бути авторизований?

Пенсію сироті можуть видавати дітям померлих застрахованих осіб або пенсіонерам до 15 років.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro) Cuartoscuro | Cuartoscuro

Однак від 16 до 25 років його також можна запропонувати за умови, що молоді люди цього вікового діапазону навчаються в школах Національної системи освіти.

Він також буде дійсним для людей старше 16 років, які не можуть підтримувати себе за власну роботу через хронічне захворювання, фізичний або психіатричний дефект, а також до тих пір, поки повідомлена інвалідність не зникне і як це може бути.

Необхідно пам'ятати, що для будь-якої процедури потрібна певна кількість вимог , в даному випадку вони:

*Доведіть партнерське посилання з померлим застрахованим або пенсіонером.

*Доведіть вік дитини.

* Те, що померла застрахована особа має не менше 150 тижнів внеску і повинна бути в силі або збереженні прав (страхування непрацездатності, виходу на пенсію, безробіття в похилому віці або старості).

*У випадку, якщо працівник помирає через нещасний випадок на виробництві, потрібне рішення про постійну інвалідність або смерть через професійні небезпеки, видане інституційними медичними службами.

*У разі дітей, які мають хронічне захворювання, фізичний або психічний дефект, буде потрібно висновок непрацездатного бенефіціара, також виданий відповідними медичними службами.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Якподати заявку?

*Зацікавлена сторона або член сім'ї повинна піти на лічильник найближчого Відділення сімейної медицини (УФН).

*Деякі документи також повинні бути подані. Для цього вам доведеться отримати доступ за наступними посиланнями: Заява на отримання пенсії сиріт - Тип А. дитина до 16 років; Заява на отримання пенсії сиріт - Режим Б. дитина старше 16 років і до 25 років старий студент; Заява на отримання пенсії по сироті - Тип С. непрацездатна дитина старше 16 років.

Відступ від старості

Зі свого боку мільйони людей похилого віку зможуть розраховувати на ресурси своїх накопичень, які були накопичені за час трудового життя і трансформувалися в пенсію.

Однак Мексиканський інститут соціального забезпечення підтвердив, що для тих, хто потребує такого типу пенсії, їм доведеться мати мінімум період внеску, який встановлює Закон IMSS.

І справа в тому, що протягом багатьох років працівники країни мають доступ до виплати цієї економічної вигоди, на яку вони мають право, після порятунку під час робочого життя. Однак в країні існує дві пенсійні схеми за схемою 73 і 97. Він базуватиметься на даті, коли він почав вносити свій внесок у Мексиканський інститут соціального забезпечення (IMSS).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



