Як скористатися високим сезоном ревеню

Уквітні в Європі починається пік сезону для локально посадженого ревеню, який триває до червня. І немає нічого в тому, що ми запасаємося на решту року і тим самим заощадимо трохи грошей. Тому що це час, коли ревінь, порівняно, за найнижчою ціною.

Йогоможна консервувати, наприклад, у вигляді варення, чатні або соків. Заморожування це також практична ідея: вам навіть не потрібно відбілити його для цього. Його очищають від шкірки, нарізають шматочками і поміщають в пакети або ємності для морозильної камери. Ревінь потім можна обробити навіть замороженим.

Намомент покупки свіжість ревеню розпізнається на його міцних, блискучих стеблах, а також на ще вологих ріжучих поверхнях. У холодильнику цей овоч залишається свіжим протягом декількох днів, якщо його загорнути у вологу чисту тканину і зберігати у ящику для овочів.

Компотабо маффин?

Щобприготувати ревінь так, щоб він був готовий до використання в кулінарії, стебла промивають під проточною водою і обрізають як верхній, так і нижній кінці. Більш товсті стебла, в загальному, мають більш тверді волокна, які можна видалити гострим ножем з нижнього кінця. Потім їх нарізають невеликими шматочками, від двох до п'яти сантиметрів.

Особливовони підходять, наприклад, для класичного компоту з ревеню, який, на думку фахівців, чудово поєднується з ванільним пудингом, натуральним йогуртом, рисовим пудингом з молоком або сирними десертами.

Аще можна приготувати, дуже швидко, кексиз ревеню: для цього шматочки змішують з тестом - роблять, наприклад, з 125 грам сала, 100 грам цукру, 200 грам борошна, ванільної есенції, трьох яєць, 50 грам меленого фундука, 5 столових ложок молока і щіпки солі - і поміщений у форми для мафінів, які будуть випікати від 20 до 25 хвилин при 160 градусах.

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