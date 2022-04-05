Гізела Валькарчель відкидає комендантську годину, накладену Педро Кастільо: «Поспішно і безглуздо»

Коли вона звикла до своїх послідовників, Гізела Валькарсель використовувала свої соціальні мережі, щоб поділитися своїми почуттями щодо останні події країни, особливо зараз, коли президент Педро Кастільо постановив комендантську годину в Лімі та Кальяо через радикалізація протесту перевізниками в різних районах країни з приводу збільшення палива.

Цього понеділка, 4 квітня, майже опівночі президент опублікував повідомлення Нації про оголосити про соціальну нерухомість з 02:00 до 23:59 Вівторок, 5 квітня 2018 року. квітень. Це для того, щоб відновити мир і внутрішній порядок завдяки демонстраціям, що відбулися в різних куточках країни.

Однак цей захід не сподобався різним перуанським художникам, які виступали через свої платформи, щоб висловити свою відмову. Однимз них був популярний «Сеніто», який запевнив, що комендантську годину не є відповідним рішенням для того, щоб зіткнутися з політичною кризою.

«Непропорційна міра, поспішна і безглузда», - написав Валькарсель спочатку у своєму Twitter. Потім він додав: «Давайте подивимось, коли замовлення не зрозумілі, вони породжують розчарування та бунт. Це те, що ви шукаєте на задньому плані? Що стоїть за заходом, прийнятим урядом».

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Годинами раніше власник GV Producciones посилався на заяви президента, в яких вона попросила населення про можливість керувати протягом наступних п'яти років. «Мрії повинні мотивувати всю команду, майстер Педро Кастільо. Якщови реалізуєте свою мрію, ви просите людей померти, просто так, щоб у вас був шанс », - написала Гізела.

«Долар знижується, ті, хто щось знає про економіку, знають, що в такій країні, як наша, це можна назвати «дивом», але правда полягає в тому, що долар знижується, коли є дохід доларів. Питання. Вони заробляють стільки доларів на Майнінг або...? Дивно, чи не так?» ,він детально розписано в іншому твіті.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

ДОВОДИТЬПРАВО ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ

Незважаючи на протести, які вирують з 28 березня в рамках страйку перевізників фігура América TV запевнила, що це допоможе речам змінитися в майбутньому, оскільки «люди завжди праві».

«Стоппаги, невдоволення і обурення, саме так починається тиждень в Перу. Що може зробити все гірше, це побачити, як Мартін Віскарра продовжує обманювати, а Франциско Сагасті каже, що зараз можна зробити. Доситьлюдей вийшли і, безумовно, все зміниться, люди завжди праві », - написав він у Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Слід зазначити, що «Сеніто» вже говорили кілька днів до цього, посилаючись безпосередньо на уряд Кастільо: « Розділена країна не побачить зростання, вона може вижити, але не зросте. Коли в сім'ї відбуваються бійки, такі як серед перуанців, і коли вдома ми відчуваємо агресії, як ті, які спостерігаються в нашій країні, цим будинкам судилося втратити все, саме це відбувається в нашому Перу. Деякийчас тому ми боролися як вороги і голосували проти Фудзіморі і на користь людини, яка не уявляла, що він буде Пдте»,- сказав він минулого квітня 2.

«Як він може нам допомогти, якщо йому потрібна допомога? як би я це зробив? Тепер настав час просити мудрості і перестати нападати на нас», - підсумувала телеведуча.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

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