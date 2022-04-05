Колишній колумбійський військовий заарештований в США за вбивство президента Гаїті визнав не винним









Було відомо, що Маріо Паласіос, колишній колумбійський військовий, заарештований у США і пов'язаний із вбивством президента Гаїті Джовенеля Мозі, визнав не винним у короткому слуханні перед федеральним суддею Лорен Луї в судах центру міста Майамі.

Коли Паласіос визнає не винним, він прагне до обвинувачення представити всі докази, які він повинен йому доручити, і, таким чином, потрібно більше часу, щоб підготувати свою справу та представити свідків. Слід зазначити, що якщо визнано винним, він мав би максимальний вирок довічного ув'язнення, наразі суди повинні встановити дату початку судового розгляду, яка може становити кілька місяців відтепер.

В даний час він перебуває у федеральній в'язниці у Флориді з початку року, був заарештований на Ямайці, де він втік після вбивства, і в жовтні 2021 року він добровільно просив поговорити з владою США.

Рано вранці 7 липня президент Гаїтян Джовенель Мойс був убитий групою найманців. Вбивство стало актуальним у Колумбії, коли стало відомо, що до справи причетна група колишніх солдатів і що 18 з них були захоплені. У процесі брали участь Паласіос, який втік з місця злочину, заарештований на Ямайці в жовтні після того, як Національна поліція Гаїті опублікувала оголошення про його обшук і захоплення в липні.

Колумбієць був частиною групи з 20 колумбійців та інших гаїтянсько-американців, які брали участь у змові про викрадення або вбивство гаїтянського президента.

Слід нагадати, що Національна поліція Гаїті опублікувала в липні 2021 року оголошення про обшук та арешт проти Паласіоса, оскільки, згідно з даними слідства, Паласіос увійшов до резиденції Моїзи на момент вбивства і втік. Однак він заперечував, що входить до складу злочину.

«Я не знаю, хто його вбив. Я кажу це від душі для своєї родини, для моїх дітей. Я не знаю, хто його вбив, бо коли я потрапив до цієї кімнати, вже були командоси Yepes і пан Ромеро», - зазначив колишній солдат.

У жовтні влада Колумбії оголосила, що Паласіос, який до цього часу був класифікований як «небезпечний предмет», був захоплений на Ямайці через співпрацю між двома країнами Карибського басейну. Крім того, кілька разів уряд Колумбії говорив, що багато колишніх солдатів були обдурені і не знали, що збираються брати участь у вбивстві.

Колумбієць є одним з двох обвинувачених, які з'явилися в судах Майамі за його нібито причетність до вбивства президента Гаїті. Інший - гаїтянсько-чилійський бізнесмен Родольф Джаар, який стикається з тими ж звинуваченнями і який, за даними прокуратури, допоміг би групі колумбійців отримати зброю для здійснення злочину.

Наразі триває судовий процес проти 18 колумбійців, затриманих на Гаїті, однак повідомлялося, що вони не мають доступу до самооборони і що їх жорстоко поводили у в'язниці острова. У той час Паласіос сказав: «Я боюся за те, що вони можуть зробити зі мною, а також через те, що вони можуть зробити з моєю сім'єю», а також повідомив, що одного з його колег забила поліція гаїтянської поліції, а інших побили гарматами уніформи.











