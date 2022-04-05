Фланс і Пандора говорили про домагання жінок

Фланс і Пандора говорили про публічні звинувачення в переслідуваннях, які нещодавно з'явилися в світі мистецтва з 8 березня, висвітлюючи випадокСаші Сокола , співаки сказали, щовсі жінки в Мексиці зазнали домагань , і це не те, що відбувається лише серед художників.

Під час прес-конференції, яку Фланс і Пандора дали про свої майбутні концерти, їх допитали про звинувачення Саші Сокол проти Луїса де Льяно завдякицьому у креативного продюсера були з нею люблячі стосунки, коли вона була неповнолітньою. Фернанда сказала, що всі вони підтримують члена Тімбіріче, але, загалом, всіх жінок.

Крім того, Ізабель підкреслила, що рішення жінок повідомляти не слід довго після того, як вони зазнали будь-якого роду гендерно-обумовленого насильства, оскільки говорити про це не так просто, як у випадку з Сашею. Вона додала, що для неї подання будь-яких скарг - це щось «велике значення».

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

«Тоді вони кажуть : «А чому так довго? ', тому що потрібно багато роботи, щоб говорити щось подібне, потрібна робота, щоб розпізнати щось подібне, зробити його публічним, говорити, це не так просто. Не тільки для Саші, для всіх цих жінок, які мали цю мужність, можливо, не така публічна, як Саша, але й для жінок, які мали сміливість подати позов на когось, хто 30-35 років тому зробив щось проти них, це має велику цінність», - сказав перекладач «Як моя любов робить.

На запитання, чи страждали вони на початку кар'єри від якихось домагань, Ільзевідповів, що так, але що це питання, на яке всі жінки відповідатимуть однаково, оскільки, мабуть, немає жодної жертви.

Ізабель додала, що коли раніше не повідомлялося про випадки домагань та зловживань, оскільки жертвам не вірили, і це було не нормально.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Міміпідкреслив, що «вражаюче», що в даний час жінки можуть оприлюднити ті ситуації, які роблять їх незручними або які прийшли до нормалізації, але це все ще гендерно зумовлене насильство. Вона також сказала, що вона, як і всі жінки, стала жертвою домагань.

Він додав, що з самого раннього віку члени Фланс розмовляли і не дозволяли ситуації, в яких вони відчували себе незручно, залишаються непоміченими, як це робили в програма вівторок 13 в 1986 році. У цій презентації виконавці «Тисячі і однієї ночі» показали свою незгоду з поведінкою ведучого Сезара Антоніо Сантіса.

Мімі та Ільзе згадували, що це не єдиний раз, коли вони пережили подібну ситуацію, але ніколи не намагалися замовкнути і викрити її.

Нарешті, вони переказують деякі випадки, коли їх переслідували люди різного віку і що вони були частиною їхньої аудиторії, яка поширювалася, коли вони працювали.

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