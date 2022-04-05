Естівар Г виявився той, хто загравав, цього разу Наталя в «Знаменитості MasterChef»: «Це моє, Кароліна пішла»

Минулої неділі глядачі «Знаменитості MasterChef» побачили «відновлення» Татана Меджі на кухні завдяки страві з картоплі, і незважаючи на те, що в цьому тесті вони не дали переможцю шпильку імунітету, мотоцикліст мав кілька переваг, які він використовував у виклику для пар стратили в ніч на понеділок.

Покарання для тих, хто програв? Чорні фартухи, і в такому порядку ідей, кожен мав тиск на них у тесті, в якому був сир як основний інгредієнт. Сім різних видів сиру були головними героями, і кожен з них повинен був приготувати іншу страву.

Татанвідповідав за зброю для пар, тому Наталя Рамірес залишилася з Естіварг Г (обидва повинні були зробити стейк-перець з копченим сиром; Корозо з Аїдою Боссою (вони зробили папільйоту з риби з блакитним сиром); Мануела та Ако Перес (тарталетка з камамбер); Аїда Моралес повинна була готувати поруч з Чічо Аріас і їм довелося зробити фондю з сиром брі; Ізабелла з Карлосом (який приготував цибульний суп з сиром грюйер); Крістіна з Памелою (кошик з листкового тіста з жеребцем) та Раміро з Татаном, який зробив бутерброд зі свинини та сопо з сиром.

Кожен мав різний час, тому що вони грали в неї в своєрідній «Джензі»; Карлос збив вежу, змусивши, наприклад, Мануела та Ако мати лише 35 хвилин, щоб приготувати свою страву, яка була однією з найскладніших. Крім того, кожна пара почала готувати їжу в різний час, але Раміро та Татан почали (це було однією з переваг спортсмена), але протягом усього виклику вони мали кілька недоліків, особливо з обробкою сиром та приготуванням соусу.

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Після часів приготування, всіх покликали на лектерну для оцінки; Естівар Г і Наталія були першими. Разом вони назвали свою страву «Серенада в Патіо Боніто», і хоча м'ясо було на улюбленому місці шеф-кухарів (середній), Кріс Карпентьє дорікав колір страви, яку вони використовували для збирання м'яса. Хорхе Рауш зі свого боку аплодував смаку білка.

Після оплесків Наталія скористалася можливістю фліртувати з впливовим: «Це моє, Кароліна -Гомес- пішла», як слід зазначити, що він скористався, коли був партнером нещодавно ліквідований, щоб спокусити її своїми замітками про околиці.

Ще однією видатною парою були Карлос та Ізабелла, яким було складне завдання відтворити гратінний цибульний суп, ту саму страву, яка усунула Ана Марію Еступіньян у попередньому сезоні. Однаквони не боялися цього прецеденту і зробили те, що було, за словами Карпентьє, в кращу страву такого роду в конкурсі.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Акота Мануела, які взяли чорні фартухи в кінці тесту, зробили тарталетку, яка, незважаючи на гарний смак, залишилася сирою. Микола захищав їх, бо час не був фактором на їхню користь, але при всьому цьому «тарталетка з груші камамбер» була обрана як найменш хороша підготовка.

На відміну від цього, Аїда Босса та Корозо здивували кухарів папільотом, який був охрещений трубадуром як «Політична тарілка», оскільки в ньому був морський окунь. Термін був ідеальним за даними чилійця, і Ніколас сказав, що овочі смакували добре, хоча вони не соте. Обидва були найважливішими завданнями.

Нарешті, Татан Мехія та Раміро, які мали найлегшу страву, отримали більше докорів, ніж лестощів, оскільки приготований ними бутерброд зі свинини був сухим. Крім того, Карпентьє пояснив, що овочі повинні бути вологими заправкою. м'ясо, з іншого боку, було найкращою частиною цієї підготовки.

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