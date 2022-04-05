Duque оголошує $4,5 млрд інвестицій пенсійних фондів для інфраструктурних проектів

В останні кілька годин президент Республіки Іван Дуке Маркес оголосив, що приватні пенсійні фонди, пов'язані з Asofondos, вкладуть додаткові 4,5 мільярда доларів для збільшення покриття доріг та підключення до Колумбії .

Про це рішення було повідомлено після великої зустрічі в Каса де Наріньо, в якій взяли участь члени національного уряду, такі як міністр фінансів Жозе Мануель Рестрепо та прес-секретар та президенти пенсійних фондів, включаючи президента Asofondos, Сантьяго Чорногорія.

Він також зазначив, що інвестиції коштів будуть здійснені в компанії, що працюють над розвитком взаємозв'язкової інфраструктури та розвитком енергетичних проектів, що дає можливість говорити про портфель, близький до додаткових 33 млрд доларів.

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У той же час він зазначив, що введення коштів буде прагнути «добробуту громадян і фінансується відповідально за рахунок заощаджень колумбійців». Те, що, за його словами, принесе їм прибутковість, «сприяючи соціальному та економічному розвитку країни, створюючи робочі місця та перетворюючи регіони».

Він також додав, що інвестиції, які були зроблені в концесійні моделі, через капітальні фонди, дозволили Колумбії виконати багато стратегічних робіт.

«З цим оголошенням, зробленим пенсійними фондами, про це додаткові інвестиції в інфраструктуру, ми, безсумнівно, матимемо більше компаній, які беруть участь у закликах до тендерів на нові проекти, які передбачені для нашої країни. І це, також, вони мають відношення до проектів щодо адаптації до зміни клімату, таких проектів, як відновлення каналу дель Діке або судноплавність річки Магдалена, а також проекти щодо розширення національної мережі аеропортів, залізничних проектів», - сказав він.

У зв'язку з цим Чорногорія підкреслила прихильність сектора до інфраструктурних робіт країни і згадав деякі вже поставлені, такі як 1 бер, прибережна концесія; концесія Альто-Магдалена, маршрут Какао; шосе Камбао-Манізалес; Трансверсальний дель Сісга; 4G Neiva-Girardot; Тихоокеанський 2 і Тихий океан 3, серед інших.

Президент Asofondos також зазначив, що гроші беруть участь у готелях, житлі, торгових центрах, торгівлі та сховищах. «Без ресурсів фондів 18 мільйонів членів цих робіт не існувало б, і країна не мала б добробуту», - додав він.

Відповідно до вищесказаного, він сказав, що «розрахунок полягає в тому, що всі ці проекти створили 110 000 робочих місць , а 70% робочої сили були місцевими в регіонах, де вони були розроблені».

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