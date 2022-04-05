Через протести мотоциклістів Богота зазнала дня хаосу в мобільності

Оголошена зупинка мотоциклістів — протистоїть обмеження барбекю, замовленого мерією, реалізація якої вона тримає тверду протягом наступних кількох днів, - спричинило обвал мобільності системи громадського транспорту та приватних транспортних засобів у столиці Республіки.

Протест, названий групою Moteros CO, складався з випадкових блокад на артеріях та мирних демонстраціях у різних частинах міста, починаючи з дня понеділка, 4 квітня.

Прихильності в TransMilenio, а також кіоски на Avenida 68по обидва боки дороги, були переважною нотою дня, коли, знову ж таки, довгі лінії користувачів залишили шарнірні, щоб повернутися до своїх будинків пішки.

Лише до 22:38 столичний секретаріат мобільності повідомив про відновлення порталу Америки - на захід від міста - а також інші нервові точки, такі як станції Transversal 86 та Патіо Боніто, розташовані на південний схід від Боготи.

Раніше станції Прадера, Марселя, Авеніда-де-лас-Амерікас з Авеніда Бояка та Мандалай були знову відкриті. Після 21:00 в Бандерас були включені послуги харчування.

На момент написання цієї записки протести вщухли на пунктах ралі на NQS з позначкою 60.

Районпродовжує залишатися твердим з обмеженням для мангала

Хоча мер Клаудія Лопес оголосив прес-конференцію у вівторок, мерія наполягала на тому, що обмеження барбекю на мотоциклі в Боготі у четвер, п'ятницю та суботу, з 7 вечора до 4 ранку, залишається в силі, незважаючи на протести.

Такий захід розпочнеться наступного четверга між 19:00 та 16:00; асоціації користувачів вважають, що цей захід порушує їх право на мобільність.

Мерія закликала громадян «усі співпрацювати та сприяти нашій власній безпеці», маючи на увазі, що дні обмеження - це ті, хто має найвищий рівень злочинності. «Вечорами та ранніми годинами четверга по суботу було 27% вбивств, які постраждали від мотоциклів, постраждали чоловіки та 32% пограбувань», - повідомили в окрузі .

Слід нагадати, що цей захід виник в першу чергу через двох недавніх атак, які зазнала столиця в місті Сьюдад-Болівар. За словами мера Клавдії Лопес, обмеження реалізуються з метою пом'якшення цих ризиків, оскільки обидві події «відбулися лише в суботу ввечері».

Адміністрація Лопеса підкреслила зусилля, які докладають інші сектори громадськості: підприємства з державною службою до 5:00 ранку пов'язані з місцевими фронтами безпеки для запобігання сварок та захисту своїх клієнтів, а парки, сквери та громадські простори будуть закриті о 10:00 до будь-якого групова активність і споживання спиртних напоїв.

«Мотоцикли, які вільно циркулюють, без кирків і тарілок, які не платять зборів і мають менше податків, просять об'єднати ці зусилля», - сказав район, зазначивши, які дві мінімальні дії, щоб внести свій внесок: здійснювати публічну та видиму ідентифікацію, і що у них немає барбекю всього три дні вночі. Він також нагадав, що нові заходи «характеризуються частковими та тимчасовими», оскільки вони триватимуть до червня 2022 року.

У контексті | Заходи є частковими та тимчасовими: мерія Боготи стикається з обмеженнями для мотоциклістів - Infobae

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