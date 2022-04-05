Діана Санчес виявляє, що страждає від депресії: «Я перебуваю на лікуванні, щоб почувати себе краще»

ДіанаСанчес знову з'явилася в соціальних мережах, і те, що мало хто очікував, це те, що модель виявить, що вона переживає важке ситуація через депресію пізніше всього, що сталося з вашим поточним партнером за останні кілька місяців.

Нагадаємо, що колишня дівчина реальності залишила свою участь у Reinas del Show у 2021 році, щоб подорожувати до США зі своїм хлопцем Деном Гвідо після діагностування лейкозу. Це сталося несподівано і, безсумнівно, спричинило емоційну зміну впливу.

«Ден, у всьому цьому процесі, потрібно майже шість місяців, трохи менше, щоб продовжити хіміотерапію, багато поліпшити. Вінзробив багато прогресу, але всі ці речі, які траплялися за останні місяці в будь-якому випадку, з силою, яку я хочу, щоб він покращився, і деякі плани, які змінилися в наших стосунках, я думаю, що вони вплинули на мене», - почала розповідати Діана у своїх історіях в Instagram.

По тій же лінії колишній член «Комбат» сказав їй понад 900 000 послідовників, що вона почала відчувати деякі симптоми депресії, що насторожило її і вирішила вибрати психологічну допомогу. Танцівниця спочатку нагадала, що вона проходить лікування, щоб контролювати тривогу; однак те, що вона відчуває сьогодні, інше.

«Я почав усвідомлювати, що не хочу вставати з ліжка, що мені було сумно, що я не хочу нічого робити (...), тоді стало гірше, як мені все набридло. Я усвідомила це відчуття смутку, меланхолії, нестачі енергії, що зі мною не так, це не я і мені нічого не сподобалося», - сказав колишній квадроцикл.

«Очевидно, розмова (з психологом) змусила мене зрозуміти, що я перебуваю в процесі депресії, і, очевидно, іноді важко поділитися цим, тому що , в моєму випадку, мені трохи соромно відчувати себе вразливим», - додав він.

Нарешті, він сказав, що завдяки порадам професіоналів він зараз проходить лікування для поліпшення самопочуття та протидії симптомам.

«Я розпочав лікування, щоб мати можливість почувати себе краще і дякувати Богу, я починаю потроху відчувати велику різницю між кількома тижнями тому і цими останніми днями»,- підсумував він.

Діана Санчес виявляє, що страждає від депресії. ВІДЕО: Інстаграм





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