Deutsche Bank очікує рецесії США в 2023 році після походів ФРС

(Bloomberg) - Сполучені Штати впадуть у рецесію наступного року, коли Федеральна резервна система підвищить процентні ставки для боротьби з високою та зростаючою інфляцією, заявили у вівторок економісти Deutsche Bank Девід Фолкерт-Ландау та Пітер Хупер у вівторок.

Обидваекономісти очікують, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів на кожній з наступних трьох зустрічей на шляху до піку вище 3,5% до середини наступного року. Поточна ціль ФРС за ставкою федеральних фондів становить 0,25% до 0,5%, після того, як минулого місяця вона зросла з майже нульового рівня.

DeutscheBank є одним з перших великих банків, який прогнозував можливий спад в США. Економісти Goldman Sachs Group Inc. на чолі з Яном Хаціусом заявили в понеділок у звіті, що економічний спад був «далеким від неминучого», частково тому, що і споживачі, і бізнес «повні» готівки.

«Наш заклик до рецесії в США наступного року в даний час довгий шлях від консенсусу», - визнали Фолкерт-Ландау і Хупер у своєму звіті, додавши: «Ми сподіваємось, що це не буде так довго».

Надодаток до зростання ставки ФРС, Deutsche прогнозує, що центральний банк США скоротить баланс на 8,9 трлн доларів майже на 2 трильйони доларів до кінця наступного року, що еквівалентно трьох-чотирьох додаткових приросту на 25 базисних пунктів.

«Очікується, що економіка США отримає великий удар від подальшого посилення ФРС наприкінці наступного року та на початку 2024 року», - написали Фолкерт-Ландау та Хупер у своїй доповіді під назвою «За межі».

Запрогнозом, що безробіття в США різко зросте до 4,9% до 2024 року. Безробіття в березні було зафіксовано на рівні 3,6%.

Фолкерт-Ландау- головний економіст групи. Хупер, колишній чиновник ФРС, є глобальним керівником економічних досліджень.

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