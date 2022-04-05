Гнів Дайкі Гамбоа з La Liendra за те, що він виявив, що його вантажівка вдарила його: «Вони говорять лайно за лайками»

Нова суперечка зірки Маурісіо Гомес, більш відомого в соціальних мережах як La Liendra, після того, яквін розповів в соціальних мережах справжню причину, чому він нещодавно продав свій Porsche van.

За свідченнями молодого впливового, він позбувся транспортного засобу своєї мрії незабаром після того, як купив його, тому що йому потрібно було врегулювати борг перед колишнім менеджером.

Однак приблизно в ті часи його друг Дайкі Гамбоа позичив його машину, і йому потрібно було багато часу, щоб повернути його , за його словами, тому що він не зміг дістати її зі стоянки.

Те, що La Liendra не очікувала під час проведення відповідної експертизи фургона, щоб доставити його новому власнику, було дізнатися, що справжня причина цієї затримки полягала в тому, що Gamboa розбивфургон і відправив його на ремонт, нічого не розповідаючи йому.

Ця сповідь здається, не дуже хороша у друга та співавторка Кароль Г, тому що, хоча він не посилався на Маурісіо Гомеса за власним ім'ям, через кілька годин він опублікував серію історій, в яких він був досить розлючений на «людей, які говорять лайно * в обмін на лайки».

Пізніше молодий чоловік подякував своїй спільноті послідовників за любов та підтримку, яку вони йому показали, незважаючи на те, що зараз він відсутній у соціальних мережах, сказавши, що не може зрозуміти «як люди роблять, щоб поділитися всім про своє життя».

Саметоді він надіслав ще одне сильне повідомлення, що для багатьох зрозуміло, що воно адресоване La Liendra

Нарешті, він запевнив, що його помилки є продуктом процесу, який «день у день» він приймає, щоб навчитися бути кращою людиною.

«Ви не знаєте, наскільки я помиляюся щодня, тому що ви не ділитесь зі мною, але якщо ви запитаєте когось, я б багато сказав, хоча я також міг би запевнити вас, що в цьому серці є лише місце для любові та мрії», - підсумував він.



