Коррідо де Фелісіано: пісня старого, який захищав своє ранчо від нарко до смерті

Боротьба з організованою злочинністю з часом була боротьбою з боку прокуратури, муніципальної, державної та федеральної поліції, навіть армії, військово-морського флоту чи Національної гвардії, але громадяни також увійшли до громадянства.

Чи то через такі рухи, як так звані групи самооборони на територіях чи народах різних держав, чи легенди жінок і чоловіків, які підняли зброю, включаючи колективи для пошуку, пошуку, порятунку зниклих безвісти людей, дух громадськості відновити мир у їхньому житті зростає.

Деякі з цих історій надихнули все, починаючи від фільмів, до книг, віршів, коміксів, вигаданих персонажів і навіть пісень, зокрема північних коридосів ліричного епічного стилю, де коротко гастролювалася історія так званих героїв.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis) Armando Solis | AP

Яскравим прикладом цієї останньої категорії є Corrido Felicianoгрупи Calibre 50, випущений у 2013 році разом із цілим альбомом під назвою Corridos de Alto Калібр, де продовжив серію жанру, який приніс їм популярність.

Музично це класична композиція, яка знаходить свою основу у своєму потужному та ритмічному розділі вітрів з лютою тубою в якості головного героя, вмілим ударним виступом, повним редублів, а також представникакордеон Eden Muñoz, який дав групі особистість з моменту її створення.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo | Moisés Pablo

У ліриці ми знаходимо історію про людину на ім'я Фелісіано, до якого звернулися члени торгівлі наркотиками, які жорстоко погрожували йому прибрати його зі своєї землі і почати садити на них наркотики.

Згідно з піснею, вони запропонували йому гроші, щоб піти з усім і сім'єю, але чоловік відмовився і в кінцевому підсумку захищав своє ранчо кулями від насильницького картелю організованої злочинності.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Історія цілком вірна, і мова йде про хороброго чоловіка, який відгукнувся на ім'я Алехо Тамез Гарса, який вирішив встати позаду закрили двері в своєму будинку, щоб зіткнутися з командою, яка прагнула взяти на себе землю.

Дон Алехо, як впевнено розповідали йому його друзі, сім'я, сусіди і знайомі, отримав на своєму ранчо членів наркоторгівлі, обшитих довгими гарматами, які дали йому 24 години, щоб здати його майно між муніципалітетами Паділья і Гуемес, в 15 кілометрах від Сьюдад-Вікторії, Тамауліпаса.

Чоловік старше 70 років був найкращим мисливцем у цьому районі, люблячим, ніжним, відданим людиною та батьком, який керував риболовлею, сільським господарством та тваринництвом у Ранчо Сан-Хосе.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Його родичам було наказано покинути ферму і залишити життя позаду, як вони це знали. Йогопрацівників попередили не повертатися до роботи на наступний день. Дон Алехо вже готував насильницький план, щоб при необхідності захистити свої землі власним життям.

Вночі в його будинку з'явилася жменька фургонів з достатньою кількістю чоловіків, щоб взяти його будинок, ранчо і землю без великих проблем, але у них не було закріпився Тамез Гарса, з гарматами в дверях і вікнам.

ДонАлехо помер від кулі в лобі, пострілу де благодаті, коли злочинцям вдалося отримати доступ до його майна, але по дорозі, підрахував флот,чотири постраждалих чоловіків також впали на постріли септугенаріана.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

ЗМІ повідомляють, що вирушили в район, повідомили про сотні корпусів, вражені еспланадою, і удари лівих отворів щонайменше 5 калібрів у стіни, двері та вітрини.

На жаль, влада, яка прийшла в район, ВМС Мексики, навіть залишили 200-сторінковий файл. Завбивство Алехо Тамеза Гарса винуватців не було.

Коридос відважного старого також виконують, за його власними словами, такими групами, як Лос де ла 30, або Лос-Рамонес де Нуево-Леон з темою «Останнє полювання», «Ель Коррідо де Дон Алехо Гарса» Сина Чилі , «Мисливець на оленів» Ель Галло Фіно та «Дон Алехо Тамез» Ель дель дель Ранчо і Сус Компас , серед багатьох інших.

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