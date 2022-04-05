Кордова та Мураяма, близькі до прощання з INE; Депутати запропонують нового головуючого радника

Чотири з 11 виборчих округів, які складають Генеральну раду Національного виборчого інституту (INE), знаходяться за один рік від завершення терміну, включаючи Лоренцо Кордову та Чіро Мураяма , які були мішенями критика федерального уряду в останні тижні з питання про відкликання мандату.

Крім того, у квітні 2023 року Адріана Маргарита Фавела Еррера та Хосе Роберто Руїс Салданья вийдуть з Інституту, тому Палата депутатів призначить свої реле, які відповідатимуть за проведення процесу федеральних виборів 2024 року, в якому оновлення президентства Республіка виділяється.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор оголосив, що після відкликання мандату він відправить до Конгресу виборчу реформу ініціатива , яка спрямована на поглиблену реінжиніринг INE, де виборчі округи обиратимуться народним голосуванням, хоча кандидати будуть запропоновані виконавчою та законодавчою владою.

Незалежно від оголошення цієї конституційної реформи, чинне на сьогоднішній день законодавство вказує на те, що наступного року Палата депутатів повинна видати заклик до реєстрації виборчих округів, а комісію з оцінки обрати список кандидатів з найкращими профілями, які повинні бути присутніми інтерв'ю, щоб продемонструвати свою технічну спроможність у виборчих питаннях.

El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ( FOTO: CUARTOSCURO.COM) Cuartoscuro

Згодом оціночний комітет Палати депутатів відбере список найкращих кандидатів, які будуть представлені в Політичну координаційну раду, а для того, щоб відібрати чотирьох виборчих рад на період 2023-2032 років, сприятливе голосування двох третин законодавців бути обов'язковими присутніми на пленарному засіданні.

Відповідно до Загального закону про виборчі інститути та процедури, головуючого радника Генеральної ради INE обиратимуть дві третини депутатів, тому Морена та її союзники будуть вирішальними у 2023 році на призначення естафети Лоренцо Кордови.

Слід зазначити, що в Сан-Лазаро Морена має 202 з 500 місць, а разом зі своїми союзниками PT та PVEM вони налічують 279, тому вони мали б найбільші шанси визначити нових чотирьох членів INE.

El secretario de Gobernación promovió abiertamente la Revocación de Mandato en un evento público (Foto: Captura de pantalla)

У ці вихідні суперечки виникли через те , що секретар внутрішніх справ Адан Аугусто Лопес взяв участь у публічній події в Коауїлі, в якій він відкрито продемонстрував на користь президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора перед лицем неминучого дня скасування мандату. Крім того, він зазначив, що незабаром INE буде реформована і саме люди голосуватимуть за виборчих радників та магістратів, які будуть вилучені зі списку, запропонованого виконавчою, законодавчою та судовою гілками.

Глава уряду Мехіко Клаудія Шейнбаум Пардо наполягала в понеділок, щоб вона підтрималапропозицію реформувати INE і заявила, що «Настав час змінити «умови, за яких діє виборчий орган, оскільки вважало, що члени Генеральної ради не повинні заробляти більше, ніж Президент Республіки.

Шейнбаум, який вважається одним із кандидатів на кандидатуру президента 2024 року, додав, що «настав час змінити це через те, як відбувалися виборчі реформи та привілеї, якими користуються виборчі ради, лише мрії, які вище зарплати президента, вище зарплати президента, вище зарплати серед мексиканців, які не припинили своїх привілеїв у Виборчій раді, але продовжують використовувати державні ресурси [...], що є нестійким».

Нам доведеться чекати 10 квітня та Відкликання Мандату, щоб детально знати пропозицію конституційної реформи, спрямованої на реінжиніринг виборчого органу, який організовуватиме та виконає президентські вибори 2024 року.

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