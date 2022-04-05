Кубок Лібертадорес сумнівається: «Фламенго-Спортинг Кристал» буде перенесений, а поєдинок річки проти Аліанса Ліми знаходиться під загрозою

Дисмантія у Вегеті через зупинку перевізників. ВІДЕО: Латиниця

Хоча спочатку були надані гарантії для проведення матчів, які були заплановані на цей тиждень на початку Копа Лібертадорес, протести та соціальні демонстрації в Лімі збільшилися, і уряд вирішив указувати комендантську годину на весь день у вівторок. Зогляду на такий сценарій, невідомо, що станеться в матчах між «Спортинг Крістал» та Фламенго (сьогодні ввечері, з 21.30) та Аліансою Ліма-Рівер Плейт (завтра, о 21).

Педро Кастільо, президент Перу, оголосив близько півночі у своєму посланні громадянам, що країна матиме обов'язкову соціальну іммобілізацію з 02:00 до 23:59 годин відповідного дня, після відключення транспортерів, що спричинило хаос, безлад, насильство і навіть грабежу.

Пізніше Фелікс Черо, міністр юстиції та прав людини Перу, у діалозі з Радіо Екзитоза сказав: «Його доведеться перенести (Матч між «Спортинг Кристал» та «Фламенго»). Небудемо забувати, що у виняткових заходах є надзвичайні дії, які необхідно вжити. Ядумаю, що ми всі любителі футболу, всі ми насолоджуємося матчами, але футбольний матч не може мати пріоритет над спокоєм, який потрібен країні».

Зіткнувшись з цією ситуацією, аргентинський мільйонер очікує підтвердження від Conmebol, яке ще не було випущено з цього приводу. Ті, хто очолює Марсело Галлардо, планували тренуватися сьогодні вранці на місці Езеїзи, а потім, о 15.50, летіти до столиці Перу чартерним рейсом. Серед списку 24 футболістів, які зупинялися б у готелі Marriot, виділяється присутність колумбійської молоді Флабіана Лондоньо та відсутність чилійських Пауло Діаса та Хосе Парадели (обидва позитивні для COVID-19).

В результаті підвищення цін на паливо Союз мультимодальних транспортних гільдій Перу здійснив повну поставку, що призвело до серйозних демонтажу в різних частинах столиці, таких як Carretera Central і Manchay, де відбувалися сутички між протестувальниками і поліцією. Були також грабежу в деяких магазинах в торгових центрах і пошкодження приватної власності.

«Перуанці розумні і хочуть душевного спокою. Вонихочуть працювати з гарантіями, вони не хочуть актів насильства і для того, щоб служби працювали. Однак я довіряю Богу і що перуанці співпрацюватимуть з цим заходом, тому що це для добробуту всіх», - сказав міністр юстиції.

Черо також запевнив, що «всі основні заходи нашої країни, медичні служби, основні та основні послуги будуть присутні, оскільки вони є основним доглядом, необхідним для того, щоб люди могли забезпечити себе своєю продукцією. Очевидно, що за порядком і душевним спокоєм. Крім того, поліція та Збройні сили будуть направляти та супроводжувати ці заходи».

З іншого боку, у ніч на понеділок Національна поліція Перу надала гарантії, що компроміс між Аліансою Лімою та Річкою Плейтом може бути здійснений у звичайному режимі. У заяві, опублікованій Міністерством внутрішніх справ, стверджується, що в можливості провести засідання не буде проблем.

«Розглянути запит на гарантії, притаманні громадському порядку, поданому клубом Alianza Lima, в особі пана Дієго Енріке Герреро Альбуркеке, провести публічне спортивне шоу під назвою «Турнір Конмебол Лібертадорес Копа» між спортивними клубами Alianza Lima та River Plate, яке відбудеться на Стадіон Nacional de Lima; з дозволеною місткістю 38 777 глядачів», - пояснили вони в резолюції.





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