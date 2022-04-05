Колумбійський фільм «Ампаро» вже має дату виходу в кінотеатрах після успішного перебування в Ficci та Cannes

Європа вже насолоджувалася фільмом «Ампаро», і зараз настав час Колумбії, який успіх досяг у таких країнах, як Франція та Іспанія, закінчити катапультування фільму в національні кінотеатри, оскільки дата виходу вже встановлена на всій території.

Цей фільм розповідає драму матері, коли вона розуміє, що її син був примусово завербований в армію, постійну з тисячами молодих людей наприкінці 90-х років у таких містах, як Медельїн , враховуючи інтенсивність війни; але випадок Ампаро має додаткове пом'якшення, тобто Еліас був призначено служити в батальйоні, розташованому в зоні конфлікту.

Історія, в якій знялася актриса Сандра Меліса Торрес, вийде в кінотеатрах країни з 28 квітня після успішного відвідування Каннського кінофестивалю (Франція) та кінофестивалю в Сан-Себастьяні, який проходив з 17 по 25 вересня 2021 року.

Віннавіть був показаний на останньому виданні Міжнародного кінофестивалю Картахени, -Ficci-,вперше він транслювався в країні. Там його дуже добре сприйняли критики, а також інші титули, такі як «El Beat» (що висвітлює життя та вчинки Бенкоса Біохо) та «Мовчання насіння» (зроблено в Ла Гуахіра).

Ампаро, фільм, який зробив сильний крок на Тижні критиків у Канні

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Цей фільм, перший режисер Сімона Меса Сото, був одним із видатних фільмів у міжнародних дебютних фільмах; навіть режисерка Паіса в червні минулого року вказала, що участь його роботи була нагородою після п'яти років роботи над ним. «Це був великий процес, одне з великих щастя, а також наполегливої праці, помилок і жертв, які будують вас як режисера і як людину», - сказав він. На цьому Тижні критиків варто пам'ятати, Сандра Торрес виграла нагороду за найкращу актрису.

Варто згадати, що акторський склад «Ампаро» складається з Дієго Алехандро Тобон (Еліас), Лучіана Галлего (Карен), Джона Джаіро Монтоя (Віктор) та Адріана Вергара (Люсія), які також відтворюють боротьбу матері, яка йде на всіляку можливість повернути сина живим.

Ось чому він контактує з людиною на чорному ринку, який може «забезпечити» йому військову записну книжку для юнака. Все це відбувається протягом дня, час Ампаро проти нього, щоб запобігти виведенню Іллі в «руду зону». Там мати показує - як і глядач - кілька проблем, які оточують Армію, такі як корупція та приховані інтереси , якими керуються навколо вербування підлітків.

Нарешті, «Ампаро», окрім участі у Фіччі, Канн та Сан-Себастьяні, був нагороджений на міжнародному рівні, наприклад, Фондація Prix Louis Roederer з Ревелування де ла Семейн де ла Критика французького фестивалю; приз Міжнародного журі критиків на кінофестивалі в Лімі; найкращий Премія актриси на Іберо-американському конкурсі Міжнародного кінофестивалю Пунта-дель-Есте та Срібному Гюго конкурсу нових режисерів Чиказького міжнародного кінофестивалю.

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