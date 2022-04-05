Чилійці проголосують за схвалення або відхилення нової конституції 4 вересня

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Чилійці проголосують на обов'язковому референдумі 4 вересня, щоб затвердити або відхилити нову конституцію, щоб замінити ту, прийняту в 1980 році режимом диктатора Аугусто Піночета, заявив уряд у вівторок.

Країна, яка обрала лівим президентом у грудні після поляризованого виборчого конкурсу, переживає глибокі зміни з моменту соціального повстання проти нерівності в 2019 році , яке залишило десятки мертвими, похитнувши економіку та політичний клас.

Ціпротести підтримали колишній студентський лідер Габріель Борич, обраний президентом над ультраправим кандидатом з обіцянками встановити «державу добробуту».

Він також пообіцяв скасувати конституційно захищену неоліберальну економічну модель Чилі, яка приписується відносному багатству країни, але звинувачують у її глибоко вкоріненій соціальній нерівності.

Протести2019 року призвели до референдуму в 2020 році, на якому чилійці голосували переважною мірою за зміну конституції. Цепризвело до виборів у травні 2021 року для 155 членів Установчої конвенції, звинувачених у розробці нового основоположного закону для південноамериканської країни.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González) EFE

Виборний орган, переважно лівосхилий, почав роботу над текстом в липні минулого року.

У вівторок борний уряд заявив, що чилійці голосують за новою конституцією 4 вересня. Дата символічна в Чилі: це була традиційна дата президентських виборів до моменту державного перевороту, який повалив соціалістичного лідера Сальвадора Альєнде в 1973 році і ввів майже два десятиліття диктатури.

Близько 15 мільйонів виборців, які мають право, матимуть два місяці, щоб зважити запропонований текст, перш ніж залишити свій слід у вересні, заявив уряд.

Однак приватне опитування показало в понеділок, що відмова від запропонованої нової Конституції, розробленої в Чилі, зросла до 46% і вперше перевищила намір затвердити текст на тлі останніх суперечок щодо правил, які він буде містити.

Опитування Plaza Pública фірми Cadem заявило, що несхвалення питань, про які обговорювалися досі, зросло на 10 балів порівняно з попереднім вимірюванням, тоді як «Я схвалюю» становило 40%.

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Суперечки з приводу права на майно, зняття Сенату і долі заощаджень в приватних пенсійних фондах похитнули громадську думку.

«Що стосується питань, обговорюваних у конвенції, 50% вважають за краще, щоб була Палата депутатів та Сенат, 72% вважають, що суспільство є мультикультурним, а не багатонаціональним, 73% виступають за свободу вибору у пенсіях через змішану систему, а 75% вважають за краще, щоб внески продовжували бути заощадженнями для працівників », - зазначила фірма.

Недовірадо тіла зросла на сім пунктів до 55%, його найвищий рівень з листопада 2021 року, сказав Кадем. Тим часом сприйняття того, що вона досягає необхідних домовленостей для розробки нового тексту, знизилося на 10 балів до 42 відсотків.

Опитуваннятакож показало, що схвалення президента Габріеля Борича впало на п'ять пунктів до 45%, тоді як несхвалення виросло до 35%, накопичивши 15-бальний приріст за два тижні.

(З інформацією від AFP та Reuters)

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