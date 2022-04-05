Авіаперевізник: знайте, які дороги заблоковані в Перу цього вівторка

Незважаючи на те, що у вівторок уряд наказав про примусову соціальну знерухомлення всіх осіб у своїх будинках у митрополиті Лімі та конституційній провінції Кальяо з 02.00 ранку до 11.59, ситуація в внутрішні приміщення країни різні і кілька доріг все ще перекриті важкими - вантажними перевізниками і фермерами, постраждалими від зростання палива і добрив.

Згіднозі звітом, виданим сьогодні вранці наглядом наземного транспорту людей, вантажів та товарів (Сутран) , РегіониПіура, Ламбаєке, Кахамарка, Сан-Мартін, Укаялі, Ліма Іка та Куско відчувають проблеми з транзитом транспортних засобів усіх видів на другий день страйку, який викликається різними транспортними спілками.

Район Піура перервав рух на Північному міжокеанічному шосе на кілометрі 217 дороги Ольмос-Піура, на висоті овалу Чулуканас, і в кілометрі 249.

Аналогічна ситуація спостерігається на кілометрі 226, сектор Флор де Канья, на шосе Чулуканас-Морропон і на кілометрі 10 дороги до Пайта, на висоті перетину Ла-Тортуга, провінція Пайта.

На шосе Уанкабамба-Паламбія немає транспортного засобу в районі Кіспампа, біля входу в місто Хуанкабамба.

LAMBAYEQUE

У регіоні Ламбаєке рух переривається на Старому Панамериканському Півночі, в кілометрах 96-97; на дорозі Олмос-Піура, а також на шосе Фернандо Белаунде Террі, і на кілометрі 3 шосе Чиклао-Норорієнте, район Ольмос, регіон Ламбаєке.

Кахамарка

У Кахамарці, як повідомляється, рух транспорту буде перервано на шосе Поздовжня де ла Сьєрра Норте, на кілометрі 1251 року, в місті Намора.

СЕН-МАРТЕН

У регіоні Сан-Мартін немає проїзду транспортного засобу на шосе Фернандо Белаунде Террі, на кілометрі 601, в Пунта-Верде, район Моралес.

Крім того, на кілометрі 624 в Овалі журналіста, в районі Ла Банда Шилкайо, провінція Сан-Мартін.

УКАЯЛІ

У регіоні Укаялі відбувається переривання руху на шосе Федеріко Басадре на 15 кілометрі, на висоті району Кампо-Верде. Іншимизакритими дорогами є:

- Км 60, в Нешуя, провінція Падре-Абад

- Кілометр 112, район Іразола; кілометр 162, в Агуайтіа мосту, провінція Падреаба-Абад-Укаялі

- Кілометр 179, в районі Ель-Бокерон, провінція Падре Абад.

У Куско не проходить транспортний блок по маршруту Порой-Чинчеро, на кілометрі 18, сектор Качімайо, провінція Анта; у Поздовжньому де ла Сьєрра Сур, на кілометрі 1068, сектор Комбапата, провінція Кіспіканчі; і на колії Куско-Урубамба 50, сектор Рамальдеарас, район Марас , провінція Калька.

У регіоні Іка рух транспорту переривається на Панамериканському Півдні на кілометрі 273, у місті Салас Гуадалупе; на кілометрі 290, також у Саласі Гваделупе; і на кілометрі 299 в районі Аламо.

РЕГІОНИЛІМА

У регіоні Ліма рух транспорту переривається на Північно-Панамериканському шосе, на кілометрі 140, район Хуачо в провінції Хуаура.

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