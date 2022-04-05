Страйк перевізника: під час демонстрацій напали журналісти з різних ЗМІ

У понеділок, 4 квітня, протести транспортних союзів тривали в різних райони країни, незважаючи на домовленості, досягнуті в Хуніні протягом вихідних. Демонстрації, записані з ранніх годин ранку, були помітними своєю радикалізацією, включаючи грабежу та інші акти. вандалізм, яких повідомляли через соціальні мережі. Ті, кому також постраждали від протестів, були журналісти, які зіткнулися з людьми, які прийняли насильницьке ставлення до них, навіть напали на них.

Інститут преси та суспільства (Ipys) повідомив, що напади були зафіксовані на кілометрі 300 Південноамериканського шосе в районі Іка. «Хайме Пакко, кореспондент ATV, Пілар Зараті та її оператор Джомар Магалланес, кореспонденти телеканалу Перу та Генрі Ловера, репортер каналу 29 та Радіо Ла Ахірана, фізично напали, переслідували та загрожували невідомі суб'єкти, які жорстоко намагалися запобігти пресі запис вандалізму, який відбувся під час демонстрацій», - йдеться в публікації організації.





Іпіс також зазначив, що у випадку з журналістами Державного каналу вони зазнавали не лише нападу, але й те, що їх обладнання та особисті речі, такі як гаманці та ключі, були викрадені тими, хто їх оточив, кидав камені та пляшки. Інші, кому завадили виконувати свою журналістську роботу, є журналісти Девід Касавілка та Мігель Анхель Гіллен з «Дунаса ТВ» Марлон Віддал Баутіста з каналу 13 та оператор Latina TV Хайме Каррільо.

Ще один момент вандалізму був зафіксований камерами каналу N, коли демонстрант підійшов до журналістської команди з загрозливим ставленням, а потім вихопив частину обладнання і кинув її на дорогу. Журналісти, єдиним завданням яких було зафіксувати факти та скарги тих, хто вийшов на протест, також були частиною довгого списку постраждалих від вандалізму деяких членів повстання.

Вони заарештовують протестуючого, який зламав мікрофон репортера. ВІДЕО: Канал N

«IPYS засуджує ці насильницькі дії проти журналістів за серйозне вплив на їхню роботу в умовах, коли преса має вирішальне значення для вивчення фактів, що становлять відповідні суспільні інтереси. Вінтакож вимагає негайної відповіді від Національної поліції на виявлення винних за напади. Нарешті, він просить владу надати необхідні гарантії безпеки журналістів, які висвітлюють протести», - була позиція Ipys після слухання вищезгаданих справ.

ЖОРСТОКИЙДЕНЬ

4 квітня ознаменувався вандалізмом і насильством в різних областях країни. У Хуануко об'єкти муніципалітету були атаковані, тоді як Banco de Credit del Peru (BCP) вирішив закрити кілька своїх агентств, боячись бути пограбованим. Чотири агентства в Лімі, два в Серро де Паско, три в Уануко, три в Укаялі, два в Сан-Мартіні, одне в Піурі та одне в Уанкавеліці не привертали уваги громадськості.

Родріго Гонсалес вибухає проти Педро Кастільо і просить уникнути грабежів: «Наш головний ворог - уряд». (Відео: Віллакс ТВ)

Уперші години ранку відбувся перший грабеж на міні-ринку, розташованому в Іці. Протестуючікинули камінь, яким їм вдалося розбити скло магазину, незабаром заходив великий натовп, щоб заволодіти продаваними там продуктами. «Цей конфлікт, з яким ми стикаємося, почався в жовтні минулого року, і на цю дату було складено запис. У березні Союз Перевізників направив лист до ПКМ з проханням про дотримання акта, що в основному те ж саме ми бачимо зараз», - сказав Омбудсмен.

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