Канада ввела нові санкції проти дев'яти російських громадян та ще дев'яти білорусів за вторгнення в Україну

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

Канадська влада вирішила ввести нові санкції проти дев'яти російських громадян та дев'яти інших білорусів за «порушення» суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, повідомила глава МЗС Мелані Джолі.

«Те, що світ був свідком цих вихідних у Бучі, огидно. Канада не буде стояти склавши руки, оскільки триває безглузде вбивство невинних мирних жителів російськими військами в Україні», - захистила Канберра в заяві.

Таким чином Джолі зазначила, що «ці близькі співробітники» є «спільниками» у «страшних» подіях, які «розгортаються на наших очах». «Ми не припиняємо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть український грунт», - додав він.

Згідно з заявою уряду Канади, країна санкціонувала понад 700 фізичних та юридичних осіб з початку вторгнення в країну. Останні санкції Канади накладуть заморожування активів та заборони на фізичних осіб у цьому списку.

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Крім того, уряд Австралії оголосив у вівторок, що експорт предметів розкоші в Росію буде заборонений в рамках продовження санкцій, спрямованих на Москву за її вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн підкреслив у своїй заяві, що це санкції - включаючи вино та деталі для розкішних транспортних засобів, орієнтовані на президента Росії Володимира Путіна та «його заможних фасилітаторів», додавши, що вони не спрямовані на «звичайних російських споживачів».

«Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями проти президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і агентів дезінформації, а також російських військових старших командирів», - сказав він.

Нарешті, він постановив, що уряд Австралії «підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також українського народу».

(З інформацією від Europa Press)

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