Кандидати Болсонаро в президентстві Петробраса відхилили пропозицію про звинувачення у конфліктах інтересів

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Дві пропозиції президента Бразилії Джаїра Болсонарозайняти провідні позиції державної компанії Petrobras подали у відставку після попередження про конфлікт інтересів, який обидва мали б, якби вони вступили на посаду.

Останнім з них був економіст та консультант Адріано Пірес, який повідомив у понеділок Палац Планальто, що відмовиться від президентства державної нафтової компанії, за яку його обрали минулого тижня на заміну генерала Хоакіма да Сілва е Луна, повідомляє місцева газета «O Globo» .

Причини, за якими Пірс поставив на стіл, - це конфлікти інтересів, які були б, ті ж причини, наведені в неділю Родольфо Ландімом за неприйняття голови ради директорів державної нафтової компанії.

Рішення Піреса було прийнято офіційним для виконавчої влади через лист, надісланий міністру шахт та енергетики Бенто Альбукерке, в якому він повідомив про свій вихід.

«Мені було зрозуміло, що я не зможу узгодити свою роботу консультантом з президентством Петробраса. Япочав процедури, щоб роз'єднуватися. Однак протягом усього процесу я зрозумів, що, на жаль, я не можу цього зробити за такий короткий час», - сказав Пірес, який подякував Альбукерке та президенту Болсонаро.

Серед клієнтів Піреса Карлос Суарес, бізнесмен та партнер газорозподільних компаній, а також друг десятиліть Ландім, який виправдав своє рішення не приймати запрошення уряду зосередити всі свої зусилля на Фламенго, бразильській футбольній команді.

Бізнесмен і інженер, який працював в державній нафтовій компанії більше двох десятиліть і головує над Фламенго, висловив в заяві своє бажання весь свій час присвятити « подальшому зміцненню» найпопулярнішого футбольного клубу Бразилії.

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

Окрім близькості до кількох компаній у нафтогазовому секторі, Ландим також з'явився в деяких корупційних розслідуваннях, пов'язаних із засобами масової інформації та майже нескінченною операцією Lava Jato, з наслідками поза бразильською державою.

Перед прийняттям рішення призначення Піреса вже було поставлено під сумнів прокуратурою та Судом аудиторів саме через цей конфлікт інтересів через його інтенсивну діяльність консультантом кількох компаній у секторі, тому він просив, щоб він раніше не головував над Петробрасом йому довелося провести більш інтенсивне розслідування, щоб взяти на посаду.

Вони заперечували проти того, що Пірес заснував і в даний час очолює Бразильський інфраструктурний центр, «який вже більше 20 років надає послуги великим нафтогазовим та енергетичним транснаціональним компаніям».

Рададиректорів Petrobras планувала зустрітися наступного вівторка, 13 квітня, щоб вибрати, хто буде новим президентом державної компанії. Обидва, згідно з внутрішніми звітами, мали б труднощі з перевищенням критеріїв комітету.

Bolsonaro тримає компанію під тиском, яка контролює бразильський ринок і впроваджує постійні корективи після міжнародної ціни на сиру нафту, як це диктує її цінова політика.

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

У середині березня Petrobras оголосив про зростання ціни на бензин на 18,77%, 24,9% дизельного палива та 16,1% пропану та бутану, через два місяці без підвищення цін. Рішення, яке було широко атаковано президентом Болсонаро.

Сам Сільва і Луна, генерал армійського резерву, був призначений в лютому минулого року також через незгоду Болсонаро зі зростанням цін під час адміністрації економіста Роберто Кастелло Бранко.

З 2017 року Petrobras дотримується політики відповідно до міжнародних цінностей щодо встановлення цін на паливо, незважаючи на те, що Бразилія є одним з найбільших виробників деякої з цієї сировини.

Акції Petrobras торгувалися червоним кольором, з втратою 0,76% після відновлення протягом дня на фондовій біржі Сан-Паулу.

(З інформацією від Europa Press та AFP)

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