Базан і Деревій критикують участь міністрів у пленарному пленарному засіданні: «Я думав, що вони будуть в Іці чи на півдні»

Міністри економіки і фінансів, транспорту і зв'язку, енергетики та шахт, аграрного розвитку та зрошення представили себе фактично на пленарному засіданні Конгресу , скликаному на сьогодні понеділок о 15:00, вони представили заходи, прийняті під час круглі столи діалогів з протестувальниками в Хуніні вихідні; однак їх присутність припало до душі не всім депутатам парламенту. Цевипадок Сігріда Базанде Хунтоса для Перу та НормаДеревій з Avanza País, яка, на відміну від інших випадків, погодилася на вдячність уряду дії в умовах кризи.

«Правда полягає в тому, що мені шкода чи шкода презентації, яку дають міністри, я кажу це з усією щирістю. Такожставки на те, що є необхідні реформи та зміни, але, на жаль, вони знаходяться за два блоки, коли вони можуть бути тут. Я думав, що вони будуть в Іці, вони збираються бути на півдні», - це перші слова промови Сігріда Базан, яка також пошкодувала про зміст втручань міністрів.

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«Що їх тут немає і говорять нам, що ми збираємося будувати власні добрива і що вони мають найкращі побажання до кризи. Цього недостатньо», - сказав Базан, а пізніше нагадав, що потрібні важливі реформи. Крімтого, він нагадав про пропозицію міністра економіки Оскара Грема підвищити податок на надприбуток гірничодобувних компаній. «Перу є другим за величиною виробником міді в світі в нашій країні, і якщо ми не зробимо щось, щоб цим скористатися і дозволити фермерам голодувати, тягарвиходять на вулиці і панує криза, то ми не знаємо, як працювати з тим, що маємо на нашій території», - сказав депутат Хунтос для Перу.

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Оскільки конгресмен Базан є представником лівих у парламенті, розуміння з її колегою Нормою Деревій, яка є частиною кар'єрів праворуч, викликало здивування. Самаучасниця лавки Avanza País підкреслила цей факт під час своєї промови. «Ми щойно почули від міністра економіки і вперше, що я так згоден з Сигрідом Базаном, що ці панове тут. Якщо це кризовий комітет, який ми маємо сьогодні в країні, бідний наш Перу», - сказав він, посилаючись на відсутність членів кабінету міністрів на пленарному засіданні. Вони були з'єднані практично з виконавчих приміщень в декількох кварталах від парламенту.

«Міністру економіки нехай схопить взуття, як каже президент, і почне бігати сюди на пленарне засідання, тому що він нам потрібен. Тутми сьогодні обговоримо, що потрібно народу і країні. Пані Президент, сьогодні ми бачимо всі лавки, які ми намагаємося побачити, що відбувається з перуанцями, які вбивають себе зовні, і ми бачимо тут чотирьох міністрів, які дуже чисті, волохаті, влаштовували дискусії або дають нам звіти, щоб поговорити про пенсію 65, роздаючи тисячу тракторів, коли люди не мають насіння і нічого, щоб покласти на свою землю і сіяти», - додав Деревій.

Під час свого виступу Міністр Грем зазначив, що нинішня ситуація пов'язана з впливом російського вторгнення в Україну і що криза буде тимчасовою. Крім того, було оголошено, що Мінекономіки представить законопроект про звільнення від IGV таких продуктів, як яйце, курка, борошно, локшина, цукор і м'ясні продукти.

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