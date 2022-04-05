Байєр Леверкузен зіткнеться з Америкою та Толукою в Мексиці

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

БайєрЛеверкузен, одна з трьох найбільш знакових команд німецької Бундесліги, проведе два матчі в Мексиці , в травні з їхчоловічою нічиєю проти Толука, а в липні - з жіночою командою проти орлів Америки.

«Можливість співпраці з мексиканською футбольною лігою з Мексиканським Байєром як на чоловічому, так і на жіночому рівнях - справжнє задоволення», - сказав іспанець Фернандо Карро, генеральний директор Леверкузена, на прес-конференції.

Розташований на третьому місці в Бундеслізі, в кваліфікаційній зоні Ліги чемпіонів Європи, за словами Карро, Леверкузен знайшов місце у своєму календарі для гри в Мексиці, на святкуванні сторіччя фармацевтичної хімічної компанії Bayer, відомої своєю оригінальною маркою аспірину.

«Ми раді ідеї привезти команду з однієї з провідних ліг світу до Мексики; ми хочемо, щоб європейські команди знали розвиток наших гравців», - сказав президент Liga Mx в Мексиці Мікель Арріола.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez) EFE

Чоловічий матч проти Толука відбудеться на стадіоні Nemesio Diez, на висоті 2600 метрів, і, хоча він буде збігатися з вирішальною частиною турніру ліги в Мексиці, якщо мексиканська команда перебуває на цій фазі, вона матиме можливості зіткнутися з німцями.

«Це розкіш для нас, щоб вітати Леверкузена», - визнав спортивний президент Толука Франциско Суінага, який нагадав, що атмосфера приймаючого стадіону дуже європейська, інтимна, яку відчують німці.

Жіноча ліга Мексики, яка святкує свою п'яту річницю, переживає стадію зростання, і за словами свого президента Маріани Гутьєррес, поєдинок Америки-Леверкузенбуде буде захоплюючим, оскільки це дві установи, які інвестують у жіночий футбол.

Артуро Санчес, директор Bayer в Латинській Америці, виділив цінності німецької компанії, яка спрямована на залучення здоров'я та добробуту людей, що підходить для футболу.

«Для нас важливо, щоб з малих років мексиканські діти мали доступ до своїх національних та міжнародних спортивних діячів і бачили, як далеко вони можуть пройти», - сказав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: