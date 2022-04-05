Австралія заборонить експорт предметів розкоші в Росію

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

Уряд Австралії оголосив у вівторок, що експорт предметів розкоші в Росію буде заборонений в рамках продовження санкцій, спрямованих на Москву за її вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн підкреслив у своїй заяві, що це санкції - включаючи вино та деталі для розкішних транспортних засобів, орієнтовані на президента Росії Володимира Путіна та «його заможних фасилітаторів», додавши, що вони не спрямовані на «звичайних російських споживачів».

«Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями проти президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і агентів дезінформації, а також російських військових старших командирів», - сказав він.

Нарешті, він постановив, що уряд Австралії «підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також українського народу».

Зі свого боку, німецька держава візьме тимчасовий контроль над дочірньою компанією російського гіганта «Газпрому » через його «важливості для постачання» енергії, заявив міністр економіки Роберт Хебек.

Федеральнеагентство, яке управляє енергетичними мережами, стане до 30 вересня адміністратором «Газпрому Німеччини», єдиним власником якого був «Газпром».

У Німеччині дочірні компанії «Газпрому» експлуатують магістральні газо- і паливні сховища. ГазпромГерманія також володіє кількома дочірніми компаніями у Великобританії, Швейцарії та Чехії.

«Уряд робить те, що необхідно для забезпечення безпеки поставок в Німеччині, і це включає не піддавати енергетичну інфраструктуру довільним кремлівським рішенням», - заявив Хебек на прес-конференції.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin via REUTERS

«Виборчі права власників «Газпрому Німеччини» передаються федеральному мережевому агентству Bundesnetzagentur, яке «може прийняти всі необхідні рішення для забезпечення постачання», - сказав міністр.

Уп'ятницю російський гігант оголосив, що «завершив свою частку в Газпром Германії та всіх її активах 31 березня», не деталізуючи нову структуру власності.

Російськівійська також готують «масований напад» на українські війська в Луганській області на сході України , заявив у понеділок його губернатор Сергій Гайдай.

«Ми бачимо, що є техніка, що йде з різних напрямків, що [росіяни] привозять чоловіків, що вони приносять паливо (...). Ми розуміємо, що вони готуються до масового нападу», - сказав він у відеозверненні.

«Бомбардування стають все більш інтенсивними. Минулоїночі була спроба дістатися до Рубійне [під Луганськом], наші захисники відбили його, відключили кілька танків, були десятки трупів», - сказав Гайдай.

«Вчора, на жаль, під час вибуху міни або артилерійського снаряда загинули двоє добровольців» і «церква була бомбардована» , в результаті чого двоє поранених священиків, додав він, не надавши жодних подробиць.

Тому губернатор попросив жителів області піти.

«Не соромтеся, будь ласка. Сьогодні евакуйовано тисячу людей. Будь ласка, не чекайте, коли ваші будинки будуть бомбардовані», - запитав він у своєму повідомленні.

Українська влада заявила в суботу, що російські війська відходять з районів на півночі України, зокрема навколо Києва, щоб розгортатися на схід і південь країни.

(З інформацією від Europa Press)

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