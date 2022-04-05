Атлетіко Букараманга взяв непереможний будинок у одного разу Кальдаса і потрапив у вісімку в Лізі Betplay

Одногоразу Калдас приймав Атлетіко Букарамангу в Палогранде де Манізалес на 14-ту дату Ліги Бетплей Дімайор. Ті, на чолі з Дієго Корредор прийшли від узгодження гол на годину з Envigado з рахунком Айрон Дель Валле.

Зі свого боку, Букараманга здобула важливу перемогу в Альфонсо Лопесі через найменшу різницю проти Ягуареса де Кордови завдяки своєму бомбардиру Дайро Морено, який забив пенальті за «Леопард».

Останнійраз обидві команди зустрічалися в Манісалесі 5 вересня 2021 року, коли вони пов'язали гол із голами Роберта Меджі за «Біло-Білий», тоді як Альваро Мелендес забив за «Букарос».

ЧемпіонКупа Лібертадорес 2004 року не побив Атлетіко Букарамангу вдома з 10 жовтня 2019 року, коли виграв 3-0 з рахунками Мендера Гарсії, Йохана Карбонеро та Марселіно Карреасо.

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Останній раз Атлетіко Букараманга переміг Одного разу Калдас у Палогранде був у 2017 році , коли вони виграли 2:0 з голами Франко Арізали та Харліна Суареса.

Ініціативу, як і очікувалося, взяв Once Caldas, який не зміг проникнути оборонний замок Букараманги, який хотів врятувати точку від Манізалеса. Перше наближення місцевого населення відбулося через Хуана Девіда Переса, який намалював праву руку, яка проходила біля воріт Чаверри.

З проходженням хвилин команда Манізаліта мала кілька підходів через середню дистанцію, але не змогла відкрити рахунок. Найяскравіший вибір мав Роберт Меджія, який розбив його до лівого полюса, заглушивши воротний крик помічників.

Близько другої половини Одного разу вийшов з тим же сценарієм, але добре готова Букараманга містила атаки команди Corredor. У 52 роки в грі Хуан Девід Перес знову вистрілив справа, але Хуан Каміло Чаверра відвоював небезпеку від своєї мети.

У 55 років Букараманга був величезний наляканий після хреста Данові Кіньонеса з лівого сектора, який вислизнув з рук Чаверри, але Карос Хенао був обережним, щоб очистити м'яч.

Букараманга дасть перший дзвін матчу через 63 хвилини після наближення Хуана Марселіна, який вийшов на поле і вистрілив ліворуч, але м'яч пройшов дуже близько до полюса Херардо Ортіса, який вже був побитий.

Через дев'ять хвилин болдадо з холодною водою прибуде після відфільтрованого проходу повз самого Хуана Марселіну, щоб залишити Єісона Морено рука об руку з воротарем, який визначив Єісона Морено на право подолати опір.

Одного разу Кальдас звернувся до атаки в пошуках нічиєї і наблизився через кутовий удар, який привів Хорхе Кардону головою, але Чаверра зустрів футбол, уникаючи падіння його козлових.

Нарешті, на момент додавання, Айрон дель Валле допоміг Дієго Ель Локо Вальдесу, який забив м'яч правою ногою, але горизонталь позбавив Одного разу Кальдаса нічиєї, що додало його першої поразки в лізі як вдома.

Завдяки цій перемозі команді Армандо Піріпі Осма вдалося досягти восьми з 21 очкою, тоді як тільки Caldas впав до сьомого з тим же сильним гравцем і на дев'ять відстає від лідера Атлетико Насіональ.

Одного разу наступний матч відбудеться в Монтерії проти Jaguares de Córdoba, тоді як Букараманга прийматиме Кортулуа на власному стадіоні.

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