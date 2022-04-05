Атлас відновив контракт Каміло Варгаса, колумбійського «супергероя» червоно-чорного лука

Будучи незамінним гравцем у складі аргентинського тренера Дієго Коки під час сезону 2021 року Ліги MX, Атлас Гвадалахари офіційно оголосив про поновлення контракту колумбійського воротаря Каміло Варгаса, який нещодавно був коронованим чемпіоном першого дивізіону мексиканського футболу після 70 років посухи.

Воротар Боготи, який вийшов з нижчих підрозділів Independiente Santa Fe в 2007 році, прибув до Атласу в липні 2019 року, а його останнє оновлення відбулося в жовтні 2020 року за контрактом, підписаним до червня 2024року.

Однак у віці 33 років також воротар збірної Колумбії отримав теплі новини від команди rojinegro в ніч на понеділок, 4 квітня,коли його продовження контракту було оголошено ще на два роки, тобто до червня 2026року.

Зфігурою супергероїв Зоррос похвалив роботу Варгаса Гіла, єдиним міжнародним титулом якого є той, який виграв минулого року на турнірі з діафрагмою 2021 року проти клубу Леон . Це було оголошення La Furia у своїх соціальних мережах:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

Мексиканський клуб визнає, що воротар з Боготи є кумиром для вболівальників після багаторазового збереження своєї команди на вирішальних етапах. Саме з цієї причини рада директорів хотіла віддати належне йому відео, яке складає його найкращі виступи, а також свідчення під час та після другого титулу ліги Атласу в його історії. Ось так піднесли колишнього воротаря Аргентиноса Джуніорса, Атлетико Насьонала та Депортіво Калі:

Колумбійський воротар поновив контракт ще на два роки з командою rojinegro, яка вважає його лідером і героєм після останнього титулу, виграного в мексиканській лізі першого дивізіону/(Instagram: atlasfc)

Немає сумнівів, що в пам'яті вболівальників і керівництва Атлас була приємна пам'ять про їх блискучі сейви і святкування чемпіонату ліги в Мексиці перед її народом. За допомогою свого співвітчизника Джуліана Квіньонеса Атлас очікує аналогічного виступу до минулого сезону, в якому він кваліфікувався на постсезон і перевершив Монтеррея, Пумасу ЮНАМ та Леона з перевагою, після того, як посівши друге місце за все для всіх з 29 балами.

Ось як команда Гвадалахари правила про перебування Каміло ще принаймні чотири роки:

Варгас зарекомендував себе як один з найкращих воротарів Ліги MX за останні сезони , будучи нагороджений MVP Турніру Apertura 2021 року, крім того, що виграв другий титул у своїй історії від команди Rojinegro 12 грудня на корті стадіону Халіско.

Каміло Варгас є ключовим елементом схеми Дієго Коки, оскільки він додає чотири зобов'язання, не отримуючи мети. Колумбійський голкіпер накопичує 34 матчі, зберігаючи свій гол без забитого, а також є фактором титулу Liga MX, виграного в Apertura 2021 року.

Поряд з Монтерреєм, Atlas - це команда, яка пропустила найменшу кількість голів у турнірі Ліги MX Clausura 2022 року, лише дев'ять голів проти .

Лос Зоррос займає п'яте місце в поточному чемпіонаті з 19 очками, отриманими в 12 зігранихдосі іграх, а також записує рекорд 13 голів, перетворених за п'ять перемог, чотири нічиї і три програші . Його наступний виклик буде в домашньому стані проти Necaxa в четвер, 7 квітня о 9:00 вечора за колумбійським часом на 13-ту дату місцевої ліги.

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