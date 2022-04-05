Щонайменше одинадцять загиблих і 46 отримали поранення в результаті касетного обстрілу в Миколаєві

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Мер українського міста Миколаїв Олександр Сенкевич повідомив, що щонайменше десять чоловік загинули і 46 поранених після касетного обстрілу міста Миколаїв, на півдні країни.

Вибухи сталися в житлових районах, у двох лікарнях, дитячому будинку, центрі професійної підготовки, одинадцяти яслах та 12 школах. Крім того, за минулу добу до Одеси та сусідньої Молдови евакуювали 120 осіб. Про це заявив Сенкевич на своєму телеграм-каналі, про що записала «Київський незалежний».

Так, мер заявив, що в результаті обстрілу лінії електропередач в Інгульському районі були пошкоджені і вичерпали владу. Але станом на 18.30 (за місцевим часом) мережа відремонтована, а електропостачання відновлено.

Однак міста Снігурівка, Широке, Прибузьке, Засілла, Новомиколаївка та Бармашово залишаються без електрики, як підтвердив Сенкевич.

Muertos apilados en Mikolaiv BULENT KILIC | AFP

Тим часом президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в «спотворенні фактів» в контексті різанини в Бучі і запевнив, що «вони не зможуть обдурити весь світ», оскільки є «достатні докази», що російські війська знищують міста і викрадають, катують і вбивають мирних жителів .

«Настане час, коли всі росіяни дізнаються всю правду про те, хто з їхніх співгромадян вбив. Хто давав накази. Хто закривав очі на вбивства», - підкреслив він у своїй звичайній вечірній промові, повідомляє офіційний сайт Президентства України.

Зеленський нагадав, що в місті Буча «вбито і катували» понад 300 людей - число, яке, за словами президента України, «могло бути більшим», коли все місто буде ретельно переглянути. «І це лише одне місто», - додав він.

У зв'язку з цим він заявив, що Москва «вже розпочинає неправдиву кампанію з приховування своєї провини в масових вбивствах мирних жителів Маріуполя», тому «намагатимуться приховати сліди своїх злочинів», чого не робили, коли покинули Бучу.

«Вони будуть робити десятки інтерв'ю на сцені, перевипускати записи і вбивати людей спеціально для того, щоб вони були схожі на те, що їх вбив хтось інший», - сказав він, додавши, що «докладається всіх зусиль для виявлення російських військових, причетних до цих злочинів».

(З інформацією від Europa Press)

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