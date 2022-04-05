Андреа Легаррета привітав Мію Рубін за співу на Cumbia Machine Tour: «Я не оговтуюся від того, що пережив»

Минулої п'ятниці, 1 квітня,почався тур Cumbia Machine Tour , який складається з декількох художників, включаючиЕрік Рубін та його дочка з Андреа Легаррета, Міа Рубін.

Таким чином, перед зростанням кар'єри своєї маленької дівчинки ведучий Morning Today не зайняв багато часу, щоб привітати її через соціальні мережі та поділився ніжним образом, де мати та дочка виглядають ефектно зі своїми нарядами.

«А якщо говорити про виконання мрій... Я не знаю, чи здійснена ця мрія ваша чи моя гарна дівчина! Томущо, поки ви виконуєте мрію співати і робити те, що любите поруч зі своїм Батьком і стільки чудових артистів, на цій сцені і з тією чудовою аудиторією, яка так аплодувала вам... Явиконую свою мрію бачити вас НАДЗВИЧАЙНО ЩАСЛИВИМ і ВИКОНАНИМ, роблячи те, що ви любили робити найбільше з тих пір, як ви почали говорити свої перші слова...» Легаррета його пост в Instagram.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

У дописі ви можете побачити зображення Мії Рубін, що стоїть, обіймаючи матір, як з посмішкою на губах, так і проявляючи багато прихильності.

Так само на інших фотографіях, які Легаррета розмістила у своєму профілі, її дочка з'являється в сукні, яку вона носила на презентації , і в невеликому кліпі її бачать на сцені, співаючи обкладинку пісніНіхто не знає мого страждання.

«Вау! Явсе ще не оговтався від того, що пережив! Від любові глядачів, яка в кінці шоу підійшла до мене з такою любов'ю, щоб сказати мені стільки красивих і зворушливих слів про тебе... Привітати мене з тобою... Я думаю, що незалежно від того, чим не займаються наші діти, найбільше бажання мами, яка їх так любить, - бачити їх щасливими і здійснити свої мрії! І ти світиш!! Ти світиш так мило... Ви співали, і я співала серед цієї великої аудиторії поруч з вашою маленькою сестрою, яка також була зворушена і схвильована! Ви танцювали і танцювали з собою», - продовжував писати Андреа.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

Крім того, ведуча шоу заглибилася в те, що вона була сповнена щастя за досягнення, які мала Міа в цей час, а також скористалася можливістю подякувати Еріку Рубіну за підтримку дочки беззастережно.

«Я святкую ваше життя і те, що ти живеш! Я сповнений гордості за пару прекрасних істот, якими вони є!! Я ніколи не втомлюся дякувати Богу за вас!! Вітаємо з вчорашнім коханням І за що приходить!! Як ви благословенні мати тата, який підтримує вас і був вашим вчителем і керівництвом! Бути на сцені з такими зірками! Мама завжди з тобою і для вас! Для вас!! Завжди згуртувалися!! Завжди разом!! @miarubinlega #amoreterno», - сказав він.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

Реакції користувачів мережі не довго приймали, і деякі їхні співробітники ЗМІ навіть скористалися можливістю привітати сім'ю.

«Які красиві слова мій Енді, і як чудово, що у вас є можливість аплодувати і насолоджуватися його дорогою поруч. Вітаємо @miarubinlega», - написала Ізабель Ласкурейн. У той час як Таня Васкес додала: «Вітаємо з парою прекрасних дівчат, які мають благословення і щастя»

Герогіна Ольгін також не відстала і зауважила, що Легаррета була чудовою матір'ю: «Вітаю Андреа, ви були чудовим прикладом, підтримкою та керівництвом для своєї родини».

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