AMLO зустрівся з промисловцями: вони говорили про фіскальне спрощення та дефіцит води в Монтерреї

Через твіт нинішній президент Андрес Мануель Лопес Обрадор підтвердив обід, який він запропонував у Національному палаці, у групі з 20 бізнесменів, з якими він говорив про кризу водопостачання в районі Монтеррей: «Ми провели робочий обід з членами Палати трансформаційної промисловості. Менесупроводжували секретар економіки Тетяна Клутьє Каррілло; секретар казначейства Рогеліо Рамірес де ла О та Альфонсо Ромо», - сказав він.

Він також зазначив, що для мікропідприємств вже є результати фіскального спрощення , і заявив, що вони продовжуватимуть прогресувати в інших сферах «крім того, ми займаємося питанням незахищеності та дефіциту води в столичному районі Монтеррея. Була повага і бажання продовжувати працювати на благо всіх», - сказав він.

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