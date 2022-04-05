Алекс Валера зав'язав удар головою в Університеті проти ADT для Ligue 1

УніверситетДепортує зв'язки 1-1 з ADT на дату 8Ліги 1 . АльвароГутьєррес скористався перервою для внесення змін і вийшов з усім у другій половині, таким чином часткова рівність відбулася черезАлекса Валеру в Монументальному.

Це сталося 4 хвилини до другого тайму, Іван Сантіллан переміг на лівому крилі і взяв хрест, який був очищений Джиксоном Рейєсом, але це залишилося Альберто Кінтеро , який взяв час, щоб поставити пропуск на голову Алекса Валери .

Як це сталося в цілі візиту, нападник «меренга» побив оборону зверху і добре підключився, щоб дати йому нічию. Колишній футболіст Deportivo Llacuabamba провів ейфорічне свято і підняв усіх шанувальників.