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Понеділок 4 Квітень 2022
Україна

Алекс Валера зав'язав удар головою в Університеті проти ADT для Ligue 1

«Креми» вийшли з усім на взаємодоповнюючу стадію і швидко зрівняли рахунок через свого бомбардира.

Newsroom Infobae

4 Квітень 2022

УніверситетДепортує зв'язки 1-1 з ADT на дату 8Ліги 1 . АльвароГутьєррес скористався перервою для внесення змін і вийшов з усім у другій половині, таким чином часткова рівність відбулася черезАлекса Валеру в Монументальному.

Це сталося 4 хвилини до другого тайму, Іван Сантіллан переміг на лівому крилі і взяв хрест, який був очищений Джиксоном Рейєсом, але це залишилося Альберто Кінтеро , який взяв час, щоб поставити пропуск на голову Алекса Валери .

Як це сталося в цілі візиту, нападник «меренга» побив оборону зверху і добре підключився, щоб дати йому нічию. Колишній футболіст Deportivo Llacuabamba провів ейфорічне свято і підняв усіх шанувальників.

Гол Alex Valera в 1-1 в Університет проти ADT для Ліга 1. (Відео: ПЕРЕВОРОТ ПЕРУ).