Після своєї серйозної аварії Тайгер Вудс оголосив, що планує грати Августа Мастерс

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

ТайгерВудс планує конкурувати на цьому тижні вAugusta Masters , який буде приголомшливим новим поверненням до спорту астро гольф, всього 13 місяців після перенесених серйозних травм правої ноги в дорожньо-транспортній пригоді.

«Зараз я відчуваю, що я збираюся грати», - сказав він на прес-конференції в Augusta National Golf Club (Штат Джорджія), де він практикує протягом тижня, щоб спробувати зіграти перший Великий шолом сезону. «У мене немає жодних проблем про те, що я можу зробити, коли справа доходить до гольфу. Ходьба - це важка частина», - виявив він.

15-разовий чемпіон Великого шолома планує зіграти дев'ятилуночний раунд практики в середу і прийме остаточне рішення після того, як його тіло відновиться від цих зусиль. «Йдеться про те, як моє тіло відновиться і що моє тіло може зробити наступного дня», - пояснив він після того, як зігравши раунди практики з дев'яти лунок за останні два дні.

Вудс сказав, що відчуває, що може виграти шостий титул Masters, щоб відповідати рекорду за весь час, який тримав Джек Ніклаус, незважаючи на те, що він не грав з часу Майстра 2020 року, зіграв у листопаді того ж року через covid-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters) REUTERS

Варто пам'ятати, що 46-річний гольфіст був госпіталізований тижнями і не міг ходити місяцями після автомобільної аварії в Лютий 2021 року. Пізнішевін сказав, що йому пощастило вижити і втік обома ногами: «Це був важкий шлях. Сказати, що я збирався бути тут, граючи... Я б сказав, що дуже малоймовірно».

Тепер його план полягає в тому, щоб зробити своє 24-е відкриття у Майстрів. Північноамериканська спортивна зірка випробувала свою здатність ходити по гірській доріжці минулого тижня, і оголосила, що можливе епічне повернення. Унеділю він написав твіт, що це буде «рішення про час гри», чи буде він грати цього тижня.

Вудс поставив себе на випробування з практичними раундами в неділю та понеділок, останній перед тисячами шанувальників, які підтримали його на першій повноцінній глядацької сесії в Augusta National з 2019 року, коли він виграв дивовижний титул, щоб завершити відновлення після операції зрощення хребта.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

Протягом цього тижня, кілька кращих гравців у гольф дали свою точку зору на те, що може бути повернення великої зірки. «Він виглядав добре ходити», - сказав володар майстра 1992 Фред Пари, поділившись з ним дев'ятьма отворами. «Він не пропустив багато пострілів, він дуже добре їхав... цей хлопець просто нереальний».

Австралієць Камерон Девіс, який зіграв останні п'ять отворів з Вудсом у практичному раунді в неділю, сказав: «Я все ще трохи повільно піднімався на пару пагорбів на норах 17 і 18. Це добре б'є. Це удар досить далеко, щоб грати отвори так, як вам потрібно, щоб грати в них. Яне бачу жодної причини, чому я не можу тут набереш раунди».

ВідкриттяВудса в першому турі четверга було б однією з найдивовижніших травм повернення в історії спорту, оскільки п'ятиразовий чемпіон Masters офіційно не грав з моменту захисту свого титулу на Мастерс 2020 році. «Він робить постріли, які вам потрібно зробити», - сказав Девіс. «Я добре грав. Все виглядало досить солідно. Буде чудово бачити вас тут, якщо ви вирішите пограти в четвер».

Зі свого боку, чотириразовий переможець майора, його співвітчизник Брукс Коепка, який буде шукати свою першу зелену куртку, сказав: «Я щасливий, що він виглядає здоровішим і вміє грати в гольф. Вона нам потрібна, гра потрібна, вона потрібна всім, шанувальникам це потрібно».

Зінформацією від AFP

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