Вищесказане: ось як ви можете відняти добровільні внески зі свого пенсійного накопичувального рахунку

Ряд особистих відрахувань можна подати під час щорічної податкової декларації та отримати залишок на користь, наприклад, добровільні внески, тобто ті, які ви платите до Адміністрації пенсійного фонду (вищезазначеного), як нагадав Консар на користь працівників.

Слід пам'ятати, що особисті відрахування - це ті витрати, які платник податків має право зменшити зі свого накопиченого доходу за річною податковою декларацією, яка буде здійснена протягом квітня місяця.

У зв'язку з цим Національна комісія системи пенсійних заощаджень (Consar) закликала платників податків бути в курсі цього питання та підкреслила: «Якщо ви вминулому році внесли добровільні внески на свій рахунок Afore, ви можете їх відняти».

Однак для доступу до вигоди додаткові ресурси або ресурси, які були введені добровільно, повинні залишатися в обліковому записі до досягнення ними 65 років. Єдиним винятком в цих випадках є недійсність або нездатність власника працювати.

Якце зробити?

*На момент внесення річного прибутку зацікавлена сторона повинна отримати доступ до розділу «особисті відрахування».

El proceso se realiza durante la declaración anual. (Foto: Pixabay)

*Ви повинні зафіксувати загальну суму, виділену на заощадження, з поняттям «добровільні внески , внесені до САР».

*У разі залишку на користь платник податків повинен включити Міжбанківський Клаб, де він отримає депозит, якщо буде схвалено на користь.

Слід пам'ятати, що платники податків зможуть отримати доступ до інших особистих відрахувань, щоб отримати засоби захисту на користь, як це може бути.

Деякі з них: навчання, здоров'я, житло, похоронні витрати, серед інших. Однак для цього необхідно подати ваучери або рахунки-фактури.

Що стосується ресурсів їх ощадного рахунку, Мексиканська асоціація менеджерів пенсійних фондів (Amafore) нагадала, що відповідальність за отримання гарної пенсії за майбутнє життя є відповідальністю кожної людини.

У цьому сенсі існують деякі види добровільної економії, такі як: довгострокові внески, де ресурси можуть залишатися на рахунку мінімум 5 років. Чим довше ви залишаєтеся в вищезазначеному, тим вищі прибутки, які він буде генерувати.

El saldo a favor es un beneficio. (Foto: Cuartoscuro) Crisanta Espinosa

Податковадекларація 2021 року може бути подана до 30 квітня цього року, про що повідомляє Служба податкової адміністрації (SAT).

Процедуру можна проводити в електронному вигляді і потрібно тільки пароль. Якщо залишок отримано на користь понад 150 тисяч песо або якщо рахунок CLABE змінений, то його потрібно надіслати електронним підписом (електронним підписом).

За даними податкових органів, графіки були розширені, а деякі інтернет-сайти були створені для того, щоб забезпечити краще обслуговування платників податків. Для подальших питань або роз'яснень зацікавлені сторони можуть ввести наступне посилання SAT. Тут.

Щорічна податкова декларація послужить для запису доходу від вашої заробітної плати, ваших відрахувань, а також виконання розрахунку річного податку, подати нулями, оплатити або запросити залишок на користь, тобто повернення або повернення коштів за працівника.

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