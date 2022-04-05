Чоловік, який доглядав за автомобілями на фестивалі, виграв нову машину в нічию для події

Хав'єр Акоста - «доглядач автомобілів» з департаменту Мальдонадо на сході Уругваю. Це те, що в країні називають людей, які доглядають за автомобілями на вулиці, і які отримують винагороду за бажанням водія, коли вони виїжджають зі своїм транспортним засобом. Цялюдина подорожувала до міста Мінас, в центрі країни, для 35-го видання Шахт та квітневого фестивалю, який проходив з п'ятниці, 1 квітня по неділю, 3 квітня.

Окрім показів кількох національних артистів, фестиваль також пережив момент великого хвилювання, коли Acosta, який пішов на подію, щоб практикуватися як догляд за автомобілем, виграв новий автомобіль у нічиї.

Чоловік купив розіграш номер 2,482, а в неділю ввечері виграв автомобіль Renault Sandero. Після того, як дівчина витягнула з гігантської банки аркуш паперу з номером, який купив доглядач автомобіля, на крик «Оле, оле, Хав'єр», чоловік вийшов на сцену, де малював номери, щоб отримати свій приз перед оплесками присутніх.

За словами самого Акости, він щороку відвідує фестиваль разом зі своїм братом, який проживає в департаменті Лавалея, де знаходиться місто Мінас. «Що найбільше прийшло до мене і викликало найбільше задоволення з усіх, - це овація людей. Самеце мене найбільше зворушило, не стільки за приз; це дало мені щастя», - сказав переможець Підкреслюючи.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

Більше 20 років Acosta присвячується догляду за автомобілями в різних частинах країни, як правило, там, де більше руху, оскільки поради будуть вищими. Наприклад, на пляжі Бікіні Парадор, в Пунта-дель-Есте, він пропонує послуги паркування автомобіля працівником готелю.

інтерв'ю було проведено в лікарні де Мальдонадо, оскільки його партнер був там проходив гінекологічне дослідження, щоб визначити стать дитини, яку вони очікують. «Цей прийшов з 0 кілометром вниз по руці», - сказав він.

Хав'єр «cuidacoche» виграв новий автомобіль у нічиї на фестивалі (Охоплення: Канал 3)

Доглядза автомобілем в Уругваї

В Уругваї автонята може заробити до 400 уругвайських песо в день (10 доларів США) за роботу на блоці вісім годин. У 2019 році уряд Монтевідео налічував близько 2000 неформальних працівників такого типу.

У 2017 році в Журналі економічного аналізу було опубліковано дослідження Хосе Марії Кабрери та Алехандро Сіда по догляду за автомобілем в Уругваї. Цей аналіз породив, що політика формалізації відомчими урядами існує, оскільки, згідно з повідомленням, вона підвищує статус автомобільної допомоги до тих пір, поки діяльність починає легітимізуватися системою. Однакце не означає, що робота перестає належати неформальному ринку.

Дослідження попереджає, що надання права на використання, тобто один блок призначається кожному, може означати більшу безпеку роботи для вихователя автомобіля. Однакформалізація вимагає правового існування в суспільстві через основні процедури, необхідні для придбання дозволу, і в багатьох випадках це є проблемою, оскільки вони не мають документації в актуальному стані.

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