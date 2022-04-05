96,8% населення Боготи вже завершили схему вакцинації проти covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





Міністерство охорони здоров'я зазначило, що станом на 3 квітня 2022 року було застосовано загалом 15 770 894 доз вакцин проти COVID-19, як повідомляється в останньому звіті «Вакцинометра» Міністерства охорони здоров'я, опублікованому на веб-сайті SaludATA.

Ці дози, що вводяться населенню Боготи, означають, що 96,8% населення Боготи вже мають повний графік вакцин проти вірусу (дві дози), тоді як з точки зору вакцинації хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 11 років повідомляється, що 73,4% цієї популяції вже мають перші доза.

Слід зазначити, що для заохочення вакцинації Секретаріат цього вівторка дозволив пунктам вакцинації завершити або отримати дозу бустерної вакцини проти COVID-19. «Пам'ятайте про важливість дотримання протоколів біобезпеки, таких як: носіння масок у закритих приміщеннях, гігієна рук та забезпечення фізичного дистанціювання для запобігання інфекцій», - наполягала суб'єкт господарювання.

Існує близько 30 масових точок доступу для громадян, які незалежно від того, який режим охорони здоров'я вони мають, можуть безкоштовно отримати доступ до застосування вакцин Moderna, Pfizer, Sinovac та AstraZeneca.

Після приходу омікронного варіанту covid-19 у Боготі інфекції зменшилися за останні тижні, наприклад, до понеділка, 4 квітня, по всій країні було підтверджено 307 нових інфекцій та 10 смертей.

«В даний час Богота має 1 497 активних випадків COVID-19. Ми ділимося останнім звітом із зараженням місцевістю та більш цікавими даними. #SaluDataTeTieneElDato Там ви знайдете офіційну інформацію про коронавірус в місті», - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того, за даними SaluData, населені пункти Суба 269 тисяч, Кеннеді 216 тисяч, Енгатіва 195 тисяч і Усакен з 144 тисячами - це ті, що мають найбільшу кількість інфекцій.

Крім того, незважаючи на те, що випадки значно впали, Секретаріат створив мобільні станції по всьому місту, щоб забезпечити відстеження випадків Covid-19, це для того, щоб надати доступ до безкоштовних тестів ПЛР.

У 18 місцях увімкнено 24 кабіни, які будуть відкриті з 8:00 до 17:00, а поставки триватимуть. Слід зазначити, що зацікавлені сторони повинні пред'явити документ, що засвідчує особу та надати основні ідентифікаційні дані. У свою чергу, EPS також має інші позиції, доступні для своїх філій, які вимагають планування.

Примітно, що на національному рівні країна демонструє стабільність з точки зору випадків covid-19. Директор епідеміології та демографії Клаудія Куеллар дала загальні рекомендації під час Єдиного командного пункту 126.

«Ведення обладнання для спостереження, відстеження або тестування в зазначені часи; швидке проведення стримування» було основним пунктом, зробленим посадовою особою, з особливим акцентом на населення з факторами ризику, і вона закликала застосовувати тести відповідно до пріоритетності, встановленої в керівних принципах.

Він додав, що «ми перебуваємо в дуже стабільній ситуації, але ми не можемо сказати, що відростання не відбудеться або що ми раптом не отримаємо входження деяких підмов, тому нам доведеться продовжувати виконувати весь план вакцинації».

Так само він зазначив важливість посилення заходів, вжитих на галузевому та міжгалузевому рівнях, що дозволить більш позитивно вплинути на здоров'я та добробут людей, які проживають в Колумбії.

Куеллар підтвердив необхідність підтримки заходів біозахисту та посилення вакцинації у людей віком від 60 років і старше, які, незважаючи на низькі показники смертності, залишаються віковою групою, яка найбільше становить ці показники.







