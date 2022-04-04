Що виявили перші дослідження, проведені на добровольцях, цілеспрямовано інфікованих COVID-19

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

Дослідження, які вважають деякими науковими галузями суперечливими, оскільки люди були навмисно заражені для його проведення, дали дивовижні результати щодо способу поширення COVID-19. Деталі дослідження були опубліковані цього четверга, 31 березня, у журналі Nature Medicine.

Серед найвидатніших результатів вони вказали, що для зараження людини COVID-19 необхідно лише мінімальне падіння розміру клітини крові людини, навантаженого вірусами.

Хоча це цінні висновки, навмисне щеплення збудника в людину для визначення його впливу на організм не приймається всією науковою спільнотою, хоча контроль за зниженням шкоди є вичерпним, особливо якщо це вірус, який майже невідомий, оскільки він зробив його поява трохи більше двох років тому.

«Дійсно, немає іншого типу дослідження, в якому ви можете це зробити, тому що зазвичай пацієнти привертають вашу увагу лише в тому випадку, якщо у них розвинулися симптоми, тому вони пропускають всі попередні дні, коли інфекція назріває», - сказав провідний автор дослідження доктор Крістофер Чіу, лікар-інфекціоніст і імунолог Імперського коледжу Лондона.

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

Згідно з деталями дослідження, яке розпочалося в березні 2021 року, було набрано 36 добровольців віком від 18 до 30 років, жоден з яких не мав стану ризику зараження вірусом SARS-CoV-2, що було умовою для того, щоб вони були частиною аналізу. Таким чином, жоден з добровольців не мав надмірної ваги, мав проблеми з нирками, печінкою, серцем, легенями або кров'ю. Вони також сформували обширну форму інформованої згоди, щоб мати можливість брати участь.

Для того, щоб максимально знизити ризики погіршення стану COVID-19, перші 10 інфікованих учасників були медикаментозні противірусний редезивір, який запобігає серйозному захворюванню. Вчені також мали моноклональні антитіла , які слід давати, якщо якийсь із випадків погіршився. Зрештою, ремдезивір виявився непотрібним, і дослідникам ніколи не доводилося нікому давати антитіла.

Форма зараження полягала в тому, щоб вставити в носи волонтерів довгу тонку трубку з невеликою краплею рідини, що містить спочатку виявлений штам вірусу. З тих пір вони медично контролювалися 24 години на добу і залишалися два тижні в кімнатах Королівської вільної лікарні в Лондоні, які мали спеціальний потік повітря, щоб запобігти втечі вірусу.

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

З 36 учасників, лише половина, 18 з них, були інфіковані, у двох з яких ніколи не розвивалися симптоми . Серед тих, хто захворів, їх хвороби були легкими. У них був закладений ніс, закладеність, чхання і біль в горлі.

Більшість учасників дослідження, які заразилися COVID-19, 83%, втратили нюх, принаймні певною мірою. дев'ять нічого не могли пахнути.

Втрата нюху покращилася для більшості людей, але через 6 місяців після закінчення дослідження людина продовжувала змінювати нюх, хоча вони покращувалися. Вченівиявили цю ситуацію тривожною, оскільки недавнє дослідження показало, що зміна запаху пов'язана зі змінами мозку.

Чіу сказав, що дослідники піддавали учасників когнітивних тестів, щоб перевірити їх короткочасну пам'ять і час реакції. Вонивсе ще аналізують ці дані, але він вважає, що ці тести «будуть дійсно інформативними».

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez EFE

Жоден з добровольців у дослідженні не розвинув участь легенів до їх інфекцій. Головний дослідник вважав, що це тому, що вони були молодими і здоровими і були прищеплені невеликою кількістю вірусу. Крімвтрати нюху, ніяких інших симптомів не зберігалося.

Задопомогою цього дослідження вчені досягли щонайменше восьми висновків про вірус SARS-CoV-2 та його спосіб дії в організмі.

1- Невелика кількість вірусу, близько 10 мкм - сума в одній краплі, яку хтось чхає або кашляє - може зробити когось хворим.

2- COVID-19 має дуже короткий інкубаційний період . Потрібно приблизно через два дні після зараження людині, щоб почати ліквідувати вірус.

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3- Фахівці змогли перевірити щось, що епідеміологи вже виявили, і це те, що люди усувають велику кількість вірусів, перш ніж проявляти симптоми.

4- В середньому молоді та здорові добровольці при дослідженні виводили вірус протягом шести з половиною днів , але деякі виводили вірус протягом 12 днів.

5- Заражені люди можуть усунути високий рівень вірусу без будь-яких симптомів.

6- Приблизно через 40 годин після введення вірусу його можна було виявити в задній частині горла.

7- Знадобилося близько 58 годин, щоб вірус з'явився на мазках носа, де він врешті-решт виріс до набагато вищих рівнів.

8- Тести бічного потоку, експрес-тести вдома, дуже добре працюють, щоб виявити, коли людина заразна. Дослідження показало, що ці типи тестів могли діагностувати інфекцію до того, як було створено від 70% до 80% життєздатного вірусу.

Проведений аналіз підтверджує багато гіпотез, висловлених епідеміологами , і демонструє, серед іншого, важливість носіння маски, коли людина заражена, оскільки це захищає тих, хто знаходиться поруч.

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo EFE

Чиу сказав, що повторить цей тип дослідження після досягнення успіху, але цього разу у щеплених людей, заражених варіантом Дельти, щоб вивчити їх імунну відповідь. Вченийрозповів, що його команда також планує продовжувати навчання людей, які не хворіли.

«Це те, що дійсно цікаво», - сказав він. Приблизнополовина учасників дослідження ніколи не захворіла і ніколи не виробляла антитіл, незважаючи на отримання точно такої ж дози вірусу.

Всі були досліджені на наявність антитіл до тісно пов'язаного вірусу, таких як оригінальний вірус ГРВІ. Тож це був не перехресний захист, який тримав їх у безпеці, це було щось інше.

« Є багато інших речей, які допомагають захистити нас», - сказав Чіу. «У носі є бар'єри. Існують різні типи білків і речей, які є дуже старими споконвічними захисними системами , і цілком ймовірно, що вони сприяли їх не зараженню, і нам дійсно цікаво спробувати зрозуміти, що це таке».

Розуміння того, які інші фактори можуть бути в грі, може допомогти нам забезпечити більш широкий захист людям у разі майбутньої пандемії.

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

Доктор Кетрін Едвардс, педіатричний інфекціоніст Університету Вандербільта , який написав редакцію, опубліковану спільно з дослідженням. За його словами, дослідження надає важливу інформацію про інфекцію та зараження вірусом SARS-CoV-2.

Зразки крові та тканин, зібрані для дослідження, продовжуватимуть аналізуватися в найближчі роки, сказав він. «Я думаю, що всі вони в морозильній камері, так би мовити, і вони фаршировані. Тому я думаю, що це має бути дуже потужним».

Зрештою, вона вважає, що дослідження розвіяло багато страхів щодо досліджень людських викликів і проклало шлях іншим.

«Ми не будемо робити складних досліджень у немовлят, і ми не будемо робити цього у 75-річних дітей з хронічною хворобою легенів», - сказав він. Але у молодих і здорових людей «Думаю, це дослідження, які будуть корисні», - порахував фахівець.

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