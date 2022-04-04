Трьом поліцейським було пред'явлено звинувачення у загибелі кількох мирних жителів під час національного страйку в Калі

В останні години прокурор Спеціалізованого управління протипорушень прав людини представив обвинувальний акт щодотрьох поліцейських , які були причетнідо смерті шести цивільних осіб під час демонстрацій національного страйку вКалі . Крім того, уніформа, як повідомляється, несе відповідальність за деякі випадки тілесних ушкоджень.

Одним із згаданих є полковник Едгар Вега Гомес, який на той час був оперативним командувачем столичної поліції Калі. Крім того, він був призначений керівником служби та «відповідальним за наведення дій своїх підлеглих для наведення порядку».

Згідно зі звітом прокурора, Вега Гомес не вжила б коригувальних заходів для запобігання надмірностей з боку громадських сил, а отже, піддав сядву цілісності мирних жителів , які брали участь у дні демонстрацій. Тепер полковнику доведеться відповідати за злочини, що загострилися вбивства і тілесні ушкодження .

Крім того, також був залучений лейтенант Нестор Фабіо Мансілла , який відповідав за чоловіків Групи спеціальних операцій (GOES) , які нібито розстріляли протестувальників та громадян поза маршами. Напади сталися в двох різних подіях: перша 30 квітня, в районі Ель-Діаманте; а друга, в ніч на 3 травня, точніше в районі Сілое.

«Офіцер нібито провалився в обов'язку керувати і керувати військами свого підрозділу, і не зміг вжити необхідних заходів, щоб уникнути подальших жертв. Бриф вказує на те, що він буде нести відповідальність за злочини тяжких вбивств і тілесних ушкоджень », - пояснили в прокуратурі з розслідувань.

Нарешті, з'являється патрульний Вільсон Орландо Еспарагоза . В результаті доказових матеріально-технічних доказів він відповідав за стрільбу снаряда , що спричинило смерть юнака , який брав участь у мобілізаціях перед CAI Villa del Sur, сектор Пуерто-Реллена, вдень 28 квітня 2021 року.

Запити говорять про те, що, судячи з усього, чоловік у формі обстріляв свою зброю техніки проти протестуючого, поки він був «беззахисним», таким чином не представляючи небезпеки для інших . «Дії чиновника були б непропорційними і порушили принципи, які повинні супроводжувати тих, хто охороняє порядок. У цьому сенсі звинувачення є за злочин у тяжкому вбивстві», - підсумував доповідь влади.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo EFE

Що стосується шкоди, заподіяної в дні національного страйку, мерія Калі наказав указом , виданим 1 квітня, перевстановити пам'ятник Себастьяну де Белальказару , розташований на північний захід від столиці Валлекаукани.

Згадаймо, що статуя була зірвана корінним жителям Місак минулого року на знак протесту проти податкової реформи . Нова скульптура повинна бути зведена, хоча на її нав'язування є кілька недоброзичливців, оскільки вона налаштована як історичний символ для міста , оскільки вона є його завойовником.

Згідно з указом, секретаріати безпеки та правосуддя, фінансів, інфраструктури, культури та спеціального адміністративного підрозділу з управління товарами та послугами будуть відповідати за цей проект, однак слід зазначити, що ця робота матиме важливі зміни для затвердження позиція протестантських громад.

Так само був відкритий громадський конкурс для презентації різних мультикультурних пропозицій. Вониповинні підкреслити мови, цінності та ідентичність Каленьї до пам'ятника.

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

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