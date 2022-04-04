Вони дозволяють законопроект про податок на майно для фізичної підготовки для літніх людей

З 1 квітня Мінфін почав видавати податкові накладні на майно, які доступні на новій цифровій платформі: Віртуальний офіс, звідти платники податків повинні зареєструватися з електронною поштою та захищеним паролем, а потім провести процедуру формування квитанції та оплати.

Однак, оскільки не всі громадяни не мають засобів для доступу до нових технологічних засобів, Міністерство фінансів направить фізичний рахунок людям у верствах 1, 2, сільській місцевості та, у шарі 3, власникам, які є дорослими старше 60 років.

«Термін дії Predial зі знижкою 10% буде проходити в шаховому порядку з 9 по 24 травня, згідно з останньою буквою CHIP; і без знижки кінцевий термін триватиме до 24 червня. Тобто, платникам податків, які ще не заявили і сплатили податок, матимуть більше місяця для отримання пільги», - зазначає суб'єкт господарювання.

Мерія надсилатиме фізичні рахунки майже 700,000 нерухомості у пластах 1, 2 та сільських та до 260 000 шарів 3 будинків, чиї властивості належать дорослим людям. Ці люди зможуть дотримуватися сплати податку на майно за традиційними каналами.

Зі свого боку, міністр фінансів Хуан Маурісіо Рамірес пояснив, що нова платформа «спростить процедури та надасть повну, точну та своєчасну інформацію більш ніж 2,6 мільйонам платників попередніх податків у Боготі, включаючи тих, хто збирається платити розстрочкою».

Якзареєструватися у Віртуальному Офісі?

1. Платники податків повинні відвідати офіційний веб-сайт Секретаріату окружного казначейства.

2. Перейдіть до розділу Віртуальний офіс та натисніть «Зареєструйте новий віртуальний офіс», а потім «Зареєструйтеся тут».

3. Виберіть тип документа, за допомогою якого ви збираєтеся зареєструватися, і заповніть запитувані дані.

4. Натисніть на опцію «OK».

5. Дайте відповідь на питання перевірки, які підкидає система, і натисніть «Надіслати». Слід пам'ятати, що при неправильних відповідях система не дозволить рухатися вперед в процесі.

6. Створіть своє ім'я користувача та пароль. Якщо ви раніше зареєстрували електронний лист на сторінці, це з'явиться, але ви можете змінити його, якщо хочете.

7. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням реєстрації для активації облікового запису.

Однією з новинок цього Віртуального офісу є те, що користувач платника податків більше не буде їх ідентифікаційний номер, а електронний лист, який із захищеним паролем відтепер дозволить проводити процедури.

Якзавантажити та сплатити податок на майно?

Зробивши відповідну реєстрацію, громадяни можуть перейти на сторінку Секретаріату казначейства Боготи, щоб завантажити та сплатити відповідний рахунок-фактуру. Ось кроки, які слід виконати:

1. Знайдіть частину віртуального офісу та виберіть кнопку «Об'єдна властивість Tax».

2. Увійдіть за допомогою електронної пошти та пароля, які були створені раніше.

3. Натисніть кнопку «Платник податків», щоб здійснити всі операції та платежі.

4. Виберіть вкладку «Виставлення рахунків».

5. У випадаючих вкладках виберіть параметри «Податок на нерухомість», виберіть 2022 рік і натисніть «Пошук».

6. з'явиться вікно, де ви знайдете можливість завантажити рахунок-фактуру, а також здійснити відповідний платіж.

Датисплати податку на майно

За цей рік платникам податків доведеться до 24 червня виконати зобов'язання. Однак якщо Богота зацікавлена у здійсненні оплати зі знижкою 10%, вони повинні скасувати її між 9 та 24 травня.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

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