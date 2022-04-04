ООН засвідчило 3 455 жертв серед мирного населення в Україні з початку російського вторгнення

Згідно з останнім звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини ( УВКПЛ), в результаті російського вторгнення в Україну в цілому 3 455 жертв серед мирного населення до півночі 2 квітня, у тому числі 1417 загиблих і 2038 поранень.

УВСПЛ вважає, що фактичні показники значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де йшли важкі бої, залишається підтверджуватися.

З 1417 смертейУВСПЛ налічував 293 чоловіків, 201 жінок, 22 дівчаток та 40 хлопчиків, а також 59 дітей та 802 дорослих, чия стать досі невідомий.

З 2 038 поранених241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчатка і 38 хлопчиків, а також 92 діти та 1439 дорослих ще невідомої статі.

За даними УВСПЛ, в Донецькій і Луганській областях, де за останні дні загострилися бойові дії, є 1 504 жертви (468 загиблих і 1036 поранених): 1 185 жертв (401 загиблий і 784 поранені) на підконтрольних урядом територіях і 319 на території, підконтрольній самопроголошеній республік (67 загиблих і 252) поранені)

В інших регіонах України (місті Києві та областях Черкаської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської та Житомирської областей), які перебували під урядовим контролем при настанні жертв, було 1 951 жертва (949 загиблих і 1 002), за даними звіт УВСПЛ.

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters) via REUTERS

За даними правозахисного відомства, більшість жертв серед мирного населення були обумовлені застосуванням вибухової зброї з широкою областю впливу, включаючи артилерійський обстріл і багатопланові системи запуску ракет, авіа⸺- і ракетні удари.

УВСПЛ заявляє, що «бере до відома» доповідь Офісу Генерального прокурора України, згідно з якою станом на 8 ранку 3 квітня (за місцевим часом, 5 GMT) загинуло 158 дітей та щонайменше 258 отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що створив спеціальний орган для розслідування масових вбивств у районах, де російські війська вийшли зі столиці, після того, як Москва перенаправила свій наступ на південно-східну Україну.

Масштаби масових вбивств досі розслідуються, але генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що органи 410 мирних жителів були відновлені.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів AFP, що в братські могили вивезли 280 тіл, тому що не можна було поховати їх на кладовищах, які знаходяться в радіусі стрільби.

Сателітно-знімальна фірма Maxar представила фотографії, на яких зазначено братську могилу в приміщенні місцевої церкви.

Муніципальний працівник Сергій Капличний повідомив AFP , що російські війська спочатку відмовилися дозволити селянам поховати загиблих у Бучі.

(З інформацією від EFE та AFP)

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