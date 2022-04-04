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Понеділок 4 Квітень 2022
Україна

«Olé, olé olé olé, Тейлор, Тейлор», який відкрив емоційну данину Тейлору Хокінсу на Граммі 2022 року

Академія віддала щиру данину барабанщику Foo Fighters під час гала-нагород

Newsroom Infobae

4 Квітень 2022

На гала-церемонії 64-ї премії «Греммі»було багато головних героїв, але був той, хто, незважаючи на фізично не був на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, відчував, що він був серед переважної більшості присутніх, і це не могло залишитися непоміченим: Олівер Тейлор Хокінс.

Барабанщик Foo Figthers був однією з фігур, яку слід вшанувати в просторі, де Академія використовує можливість надати In Memoria тим, хто не перебуває в тілі, але хто продовжує наповнювати душі своєю музикою. З «Туди йде мій герой», почалася данина музиканту, і «Olé, olé olé olé, Тейлор, Тейлор» було почуто попутно, що потрясло тисячі шанувальників у соціальних мережах, починаючи з Twitter.

FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
Vía Twitter
Vía Twitter

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