Караван «Хресний переселенець» передали владі ІНМ в Чіапасі

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

Другий караван мігрантів цього року, який покинув мексиканське місто Тапачула, на кордоні з Гватемалою, минулої п'ятниці з метою дістатися до Мехіко, закінчився цієї неділі, коли його передали владі Національного інституту міграції (INM).

Караван, названий «Переселенським шляхом» через близькість до Страсного тижня, тривав три дні і ледве просунувся близько 16 кілометрів до громади Альваро Обрегон, практично біля виходу з Тапачула, де цієї неділі близько 400 мігрантів погодилися закінчити свою обмежену подорож.

Групі, що складається з людей з Нікарагуа, Гватемали, Сальвадору, Гондурасу, Гватемали, Перу, Колумбії, Домініканської Республіки, Венесуели, Куби, Сирії та інших національностей, вдалося налагодити діалог з імміграційною владою.

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco) Juan Manuel Blanco | EFE

Це повинно було надіслати транспортні засоби до центру громади Альваро Обрегона, де вони пробули три дні і передані громаді Уеуетан, звідки їх доставляли до штатів Табаско та Оахака, де, за словами влади, їм будуть надані візи з гуманітарних причин продовжити призначення або там, де це доречно працювати в Мексиці.

Кубинський Хорхе Санчес сказав Ефе, що вирішив здатися агентам INM, щоб більше не ходити, не мати проблем і бути в мирі.

«Вони все ще займають нам місце, щоб мати можливість мати документи, не знаючи нашої долі», - сказав він.

За словами мігранта та інших його співвітчизників, «подорожувати Мексикою стає все важче», тому вони бояться продовжувати ходити і дуже підозрілі, адже коли вони прибувають на мексиканську територію, їх доставляють до міграційної станції Siglo XXI в Тапачулі.

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco) EFE

У той час як сальвадорський Вальтер Бладімір Мартінес сказав: «Я підозрілий, що можу піти з міграцією, тому що я не знаю, куди вони візьмуть мене».

Цієї неділі також INM звернувся до мігрантів-мігрантів, які (в основному) проїжджають через Мексику, більшість з них Центральної Америки та гаїтянського походження, через практику, до якої вони вдавалися останніми тижнями як протест проти того, що вони вважають малою підтримкою або без підтримки частини національних органів влади: ушиваннягуб або голодування.

«Національний інститут міграції (ІНМ) Міністерства внутрішніх справ закликає мігрантів не завдавати собі шкоди та не стати заручниками інтересів третіх осіб, які стверджують, що захищають свої права людини, але мотивують їх вчиняти дії, які завдають шкоди їх фізичній та психологічній цілісності», - заявило агентство в неділю до через заяву.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Агентство також заявило, що шкодувало про цю практику в пошуку уваги влади та наполягало на тому, щоб мексиканські закони та правила в цій галузі встановлювали маршрути та випадки догляду для підтримки безпечної, впорядкованої та регулярної міграції.

Як рішення інститут запропонував мігрантам звертатися до своїх кабінетів, щоб врегулювати свою ситуацію, «як це зробили інші, які також виїхали в тому ж каравані Тапачула, включаючи вразливі групи, такі як жінки, неповнолітні, дорослі люди або люди з обмеженими можливостями», - сказали вони, приймаючи рішення про міграційну політику, що це «поважає права людини, звертається до їх причин і поважає норми, встановлені законом».

Останній епізод цього типу протесту мігрантів стався минулої п'ятниці, коли сім членів цього каравану називали «переселенським способом хреста», втомилися від того, що опинилися мілину в місті Чіапас Тапачула тижнями, навіть місяцями, не вирішуючи їх ситуацію, зшивали губи голкою та ниткою , Хоча вони попереджали, що з цього моменту щогодини група людей всередині каравану, друга поки що цього року, буде повторити дію.

Намір мігрантів за допомогою цих практик полягає в тому, щоб тиснути на владу, щоб надати їм документи, які дозволяють їм вільно подорожувати Мексикою, щоб дістатися до Сполучених Штатів, де вони мають намір шукати притулку.





Зінформацією від EFE









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