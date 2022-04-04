Імунна система стає біднішою у віці людей

Пристарінні імунна система працює гірше. Вінстає більш сприйнятливим до інфекцій, і вакцини вже не працюють так ефективно. Люди у віці виявляють загальне зниження адаптивної імунної функції, з важливими наслідками для здоров'я та тривалості життя.
Попередні дослідження виявили широку втрату різноманітності імунного репертуару в периферичній крові людини під час старіння; однак мало відомо про старіння репертуару в інших імунних відділеннях або у видів, відмінних від людей.
Ефективність імунної системи базується на її здатності генерувати величезну кількість різних послідовностей антитіл, з відповідно широким спектром антигенних специфічних особливостей та поступово коригувати склад цієї популяції антитіл у відповідь на вплив антигену. У людей секвенування репертуару антитіл розкрило ряд важливих вікових змін, включаючи зменшену кількість клонів та унікальних послідовностей, підвищену мутацію посилань, частіші та більші клональні розширення, змінений вибір В-клітин та зміна до пам'яті. купе. Хоча різноманітність репертуару всередині людей зменшується з віком, мінливість між людьми зростає, а репертуари літніх людей більше відрізняються один від одного, ніж у молодих людей.
Дослідницька група на чолі з Даріо Ріккардо Валенцано з Інституту біології Макса Планка для старіння в Кельні, Німеччина, опрацювала цю проблему, досліджувала, чи страждають короткочасні кілліфіші від старіння імунної системи. Насправдівони виявили, що ще в чотиримісячному віці вони мають менш різноманітні циркулюючі антитіла в порівнянні з молодшими рибами, що може сприяти загальному зниженню імунної функції. Його висновки опубліковані в спеціалізованому журналі eLife Sciences Publication.
Імунна система повинна постійно реагувати на нові атаки збудників і пам'ятати, що вони захищені під час наступної інфекції. Для цього В-клітини будують сховище інформації і виробляють різноманітні антитіла, які можуть безпосередньо розпізнавати хвороботворні мікроорганізми. « Ми хотіли знати про репертуар антитіл у старості», - пояснює Валенцано, який керував дослідженнями. Важко вивчати імунну систему людини протягом усього життя, оскільки вони живуть довго. Крім того, антитіла можна вивчати тільки в периферичній крові, так як отримати зразки з інших тканин проблематично. Ось чому ми використовуємо кілліс. Це риби, які мають дуже коротке життя, і ми можемо отримати зразки різних тканин». Кілліс- це найкоротші живучі хребетні тварини, яких можна підтримувати в лабораторії. Вони живуть лише три-чотири місяці, вік за короткий час і стали центром досліджень старіння в останні роки через ці характеристики.
Вчені провели перші експерименти з секвенування імунологічного репертуару у цього виду, продемонструвавши, що дорослі кілліси експресують ланцюгові репертуари та індивідуалізували, що вони відчувають швидку втрату різноманітності з віком. «Секвенуючи репертуари ізольованих кишкових зразків, ми також виявили, що репертуар кишкових антитіл вбивць виявляє набагато більш драматичну вікову втрату різноманітності, ніж організм в цілому, можливо,через набагато більшу поширеність клонів, розширених у кишечнику, і що ця втрата різноманітності пов'язана зі змінами експресії генів, які вказують на знижену активність В-клітин», - сказав фахівець.
Дослідники змогли з великою точністю охарактеризувати всі антитіла, які виробляють вбивці. Вони виявили, що старші мають різні типи антитіл у крові, ніж молодша риба. Вонитакож мали меншу різноманітність антитіл по всьому організму. « Якщо у нас менше різних антитіл з віком, це може призвести до зниження здатності реагувати на інфекції. Теперми хочемо далі дослідити, чому B-клітини втрачають здатність виробляти різні антитіла і чи можна їм омолодитися і таким чином відновити цю здатність», - підсумовує Валенцано.
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