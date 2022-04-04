Імунна система стає біднішою у віці людей

Пристарінні імунна система працює гірше. Вінстає більш сприйнятливим до інфекцій, і вакцини вже не працюють так ефективно. Люди у віці виявляють загальне зниження адаптивної імунної функції, з важливими наслідками для здоров'я та тривалості життя.

Попередні дослідження виявили широку втрату різноманітності імунного репертуару в периферичній крові людини під час старіння; однак мало відомо про старіння репертуару в інших імунних відділеннях або у видів, відмінних від людей.

Ефективність імунної системи базується на її здатності генерувати величезну кількість різних послідовностей антитіл, з відповідно широким спектром антигенних специфічних особливостей та поступово коригувати склад цієї популяції антитіл у відповідь на вплив антигену. У людей секвенування репертуару антитіл розкрило ряд важливих вікових змін, включаючи зменшену кількість клонів та унікальних послідовностей, підвищену мутацію посилань, частіші та більші клональні розширення, змінений вибір В-клітин та зміна до пам'яті. купе. Хоча різноманітність репертуару всередині людей зменшується з віком, мінливість між людьми зростає, а репертуари літніх людей більше відрізняються один від одного, ніж у молодих людей.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

Дослідницька група на чолі з Даріо Ріккардо Валенцано з Інституту біології Макса Планка для старіння в Кельні, Німеччина, опрацювала цю проблему, досліджувала, чи страждають короткочасні кілліфіші від старіння імунної системи. Насправдівони виявили, що ще в чотиримісячному віці вони мають менш різноманітні циркулюючі антитіла в порівнянні з молодшими рибами, що може сприяти загальному зниженню імунної функції. Його висновки опубліковані в спеціалізованому журналі eLife Sciences Publication.

Імунна система повинна постійно реагувати на нові атаки збудників і пам'ятати, що вони захищені під час наступної інфекції. Для цього В-клітини будують сховище інформації і виробляють різноманітні антитіла, які можуть безпосередньо розпізнавати хвороботворні мікроорганізми. « Ми хотіли знати про репертуар антитіл у старості», - пояснює Валенцано, який керував дослідженнями. Важко вивчати імунну систему людини протягом усього життя, оскільки вони живуть довго. Крім того, антитіла можна вивчати тільки в периферичній крові, так як отримати зразки з інших тканин проблематично. Ось чому ми використовуємо кілліс. Це риби, які мають дуже коротке життя, і ми можемо отримати зразки різних тканин». Кілліс- це найкоротші живучі хребетні тварини, яких можна підтримувати в лабораторії. Вони живуть лише три-чотири місяці, вік за короткий час і стали центром досліджень старіння в останні роки через ці характеристики.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto Europa Press

Вчені провели перші експерименти з секвенування імунологічного репертуару у цього виду, продемонструвавши, що дорослі кілліси експресують ланцюгові репертуари та індивідуалізували, що вони відчувають швидку втрату різноманітності з віком. «Секвенуючи репертуари ізольованих кишкових зразків, ми також виявили, що репертуар кишкових антитіл вбивць виявляє набагато більш драматичну вікову втрату різноманітності, ніж організм в цілому, можливо, через набагато більшу поширеність клонів, розширених у кишечнику, і що ця втрата різноманітності пов'язана зі змінами експресії генів, які вказують на знижену активність В-клітин», - сказав фахівець.

Дослідники змогли з великою точністю охарактеризувати всі антитіла, які виробляють вбивці. Вони виявили, що старші мають різні типи антитіл у крові, ніж молодша риба. Вонитакож мали меншу різноманітність антитіл по всьому організму. « Якщо у нас менше різних антитіл з віком, це може призвести до зниження здатності реагувати на інфекції. Теперми хочемо далі дослідити, чому B-клітини втрачають здатність виробляти різні антитіла і чи можна їм омолодитися і таким чином відновити цю здатність», - підсумовує Валенцано.

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