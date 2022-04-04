Суперечка щодо передачі прокурора Анжеліки Монсальве триває, нові подробиці передбачуваного руху в впливах

Передаючи покарання, таким чином, деякі сектори описують передачу Путумайо прокурора, делегованого суддям ланцюга Боготи Анжеліці Монсальве, яка закликала трьох членів сім'ї Ріос засудити за передбачуваний злочин.

Справав тому, що згідно з заявами прокурора Карлоса та Франциско Ріоса, вони були б справжніми власниками компанії, яка виграла тендер на мільйон доларів на колекцію TransMilenio, але це сталося б, коли один із їхніх племінників Феліпе Ріос правив радником міста Богота, столиця, де система TransMilenio.

Питання ускладнюється Альберто Ріосвелі, відомим колумбійським бізнесменом, близьким до лідера радикальних змін Варгаса Льераса та чоловіка журналіста Дарсі Кіїна, зв'язався з колишнім генеральним прокурором Нестора Гумберто Мартінеса , який нібито зв'язався з ректором Університету Серхіо Арболеди Родріго Noguera, щоб заступити з Монсальве, щоб не пред'являти звинувачення проти річок.

РадіостанціяLa W, виявила вибухову розмову, де нібито почули Ногуера про допомогу з проханням Монсальве і вона, відмовляючись, вказуючи на ситуацію«огиди» .

АнжелікаМонсальве: Вони думають, що ви впливаєте на мене, щоб вирішити. Вони божевільні. Потім вони приходять сюди, щоб побачити, що робити, якщо ти робиш.

РодрігоНогуера: Ні, але якщо я вам скажу, я б зробив те ж саме. Справа Нестора Умберто. Послухайте, Нестор Умберто дружить з так і так він прокурор. І каже хлопцеві: він так і так, тому що він мені в цьому не допомагає... Я б це теж зробив, я думаю, що ви теж робите. Я прокурор, і вам потрібно: «Гей, допоможи мені тому хлопцю».

АМ: Ні, це вплив торгівлі.

РН: Ні, це не впливає на торгівлю.

АМ: Чому? Потрібно звернутися до прокурора для врегулювання справи. Я діючий прокурор, чому ти не прийшов поговорити зі мною? Тобто через процедурні канали.

РН: Не будьте рі-ді-ку-ла.

АМ: Ах.

РН: Сісти на. Займіться реконструкцією речей. Я третя сторона, яку я не знаю, прокурор - Педро Патаківа. У мене є друг. Я не знаю Педро Патаківа, але я знаю, що ти друг Педро Патаківа. «Слухайте Анжеліку, подивіться, це Педро Патаківа, тому не закручуйте свого друга, подивіться, що ви можете зробити». Чи ні?

АМ: Ви б зробили те ж саме, що і Нестор Умберто Мартінес, щоб допомогти другові?

РН: Ну, якщо я друг людини, як мені це зробити? Як ще я можу зробити? Або просто: «Я не можу вам допомогти».

АМ: Ну, як ще це робиться? Ви повинні захищатися в суді, в суді, з адвокатом, пристойно, чи не так?

РН: Ні, ти помиляєшся. Тоді ви не знаєте суспільства і світу. Коли людина збирається прийняти рішення, у нього є кілька альтернатив. Один, два і три, гаразд?

AM: Так.

Р.Н.: Так виходить, що хлопець не дуже добре знає цю справу, тому він підбирає і вивчає її. Хлопець каже, що 2 і 2 5, я думаю, що я йду таким чином. Але якщо у мене є можливість сказати «агов, 2 і 2 не 5, не будьте güevon, вони 4». Подивіться, який з них ви виберете.

AM: Que eso...

РН: Це життя. Це життя, кожен день, який приходить разом. «Ні, ні, це просто те, що вони інтригують мене не до». Ні.

АМ: Як огидно.

З іншого боку, Генеральна прокуратура повідомила, що передача Путумайо де Монсальве не була відплатою, а була переселена через потреби служби, як це робили 3000 посадових осіб, які здійснювали це під час адміністрації прокурора Барбоса. Вонитакож вказали, що він продовжив справу Монсальве. «Ми ніколи не розглядали можливість зміни відповідного розподілу», - сказав прокурор.

Зі свого боку, у заяві, опублікованій 31 березня, Нестор Умберто Мартінес прокоментував, що ніколи не шукав зустрічі і не розмовляв з Анжелікою Монсальве.

Мартінес запевнив, що не посилав і не передав «папір» , що пропонує прокурору Монсальве, що підстав для звинувачення не було. Колишній прокурор підкреслив, що тільки сприяв призначенню, в якому, за його словами, не відвідував.

«Ніколи не було «саміту» між Альберто Ріосом, Родріго Ногуєрою та абонентом. Я також не говорив про це з доктором Каталіною Ногуєрою». Про це заявив колишній прокурор у п'ятибальній заяві, спрямованій в різні ЗМІ.

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