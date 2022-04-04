Повний поєдинок ЧС-2022: дні, часи та стадіони всіх матчів чемпіонату світу

• РАУНД 16
Субота, Грудень 3
12.00:1А проти 2В (49)
16.00. 1С проти 2D (50)
Неділя, Грудень 4
12. 00:1 D проти 2С (52)
16.00:1Б проти 2А (51)
понеділок, 5 грудень
12. 00:1 Е проти 2F (53)
16.00:1Г проти 2Н (54)
вівторок, 6 грудень
12.00:1F проти 2Е (55)
16.00:1H проти 2G (56)
• ЧВЕРТЬФІНАЛ
п'ятниця, 9 грудня:
12.00: G53 проти G54 (58)
16.00: G49 проти G50 (57)
субота, 10 грудень
12.00: G55 проти G56 (60)
16.00: G51 проти G52 (59)
• ПІВФІНАЛ
вівторок, 13 грудень
16.00: G57 проти G58 (61)
середа, 14 грудень
16.00hs: G59 проти G60 (62)
• ТРЕТЄ МІСЦЕ
Субота, Грудень 17
12.00hs - Халіфа Міжнародний стадіон
• ФІНАЛ
Неділя, Грудень 18
12.00hs - стадіон Лусейл
*Аргентина Розклади
РОЗКЛАДМАТЧІВ
Катар: 13:00, 16:00, 18:00, 19:00 та 22 вечора
Аргентина: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 та 16:00.
Колумбія: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.
Мексика: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.
Перу: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 год.
Бразилія: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 та 16.00 годин.
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