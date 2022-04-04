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Понеділок 4 Квітень 2022
Україна

Повний поєдинок ЧС-2022: дні, часи та стадіони всіх матчів чемпіонату світу

Повний розклад 64 матчів, які відбудуться з 21 листопада по 18 грудня в Катарі

Newsroom Infobae

4 Квітень 2022


РАУНД 16

Субота, Грудень 3

12.00:1А проти 2В (49)

16.00. 1С проти 2D (50)

Неділя, Грудень 4

12. 00:1 D проти 2С (52)

16.00:1Б проти 2А (51)

понеділок, 5 грудень

12. 00:1 Е проти 2F (53)

16.00:1Г проти 2Н (54)

вівторок, 6 грудень

12.00:1F проти 2Е (55)

16.00:1H проти 2G (56)


ЧВЕРТЬФІНАЛ

п'ятниця, 9 грудня:

12.00: G53 проти G54 (58)

16.00: G49 проти G50 (57)

субота, 10 грудень

12.00: G55 проти G56 (60)

16.00: G51 проти G52 (59)


ПІВФІНАЛ

вівторок, 13 грудень

16.00: G57 проти G58 (61)

середа, 14 грудень

16.00hs: G59 проти G60 (62)


ТРЕТЄ МІСЦЕ

Субота, Грудень 17

12.00hs - Халіфа Міжнародний стадіон

ФІНАЛ

Неділя, Грудень 18

12.00hs - стадіон Лусейл

*Аргентина Розклади


РОЗКЛАДМАТЧІВ

Катар: 13:00, 16:00, 18:00, 19:00 та 22 вечора

Аргентина: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 та 16:00.

Колумбія: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.

Мексика: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.

Перу: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 год.

Бразилія: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 та 16.00 годин.


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