Збройні сили України заявили, що постраждали три російські літаки, один вертоліт і дві ракети

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Українська армія запевнила, що в неділю вона вразила три російські літаки, один вертоліт і дві крилаті ракети, про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Напередодні ракетні війська ВПС України вразили шість повітряних цілей: три літаки, один вертоліт і дві крилаті ракети», - повідомили у своєму профілі у Facebook.

Так, вони пояснили, що на території сепаратистських районів Донецької та Луганської «сім ворожих атак було відхилено» з боку Збройних Сил України та знищено дві одиниці бронетехніки, сорок три машини та морг супротивника.

«ВПС України продовжили обстріл ракетної бомби по об'єктах ворожих військ, колон військової техніки та логістичних центрів», - йдеться у заяві української армії.

Un militar ucraniano en el lugar de un bombardeo REUTERS

Тим часом, більше ніж через п'ять тижнів після початку війни в Україні, в цілому одинадцять регіональних українських політиків перебувають у полоні Росії, повідомила київська влада в неділю.

Місцеві політики в Київській, Харківській, Миколаївській та Донецькій областях відсутні, підтвердила віце-прем'єр України Ірина Верещук. За словами Верещука, ведуться переговори про обмін полоненими.

Заява надійшла після того, як Верещук повідомив у п'ятницю, що з російського полону звільнили 86 українських військових.

Українська влада також повідомила, що мер села Мотишин Ольга Сученко, і її чоловік були знайдені мертвими в Київській області.

Україна, яка цими вихідними повернула контроль над усією Київською областю військом Путіна, виявила російський варварство: «навмисну різанину» в місті Буча, в 30 кілометрах на північний захід від столиці та сотні цивільних тіл, які загинули в інших відновлених містах.

Після шокуючої знахідки західні країни звинуватили російські війська в неділю у скоєнні «військових злочинів» , а президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у скоєнні» геноцид» цивільних осіб у своїй країні.

З іншого боку, українська влада звинуватила російські війська, присутні в країні цієї неділі, у здійсненні вибіркового сексуального насильства над українськими жінками та дівчатами.

У відео, розміщеному в Twitter, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що на узбіччі дороги недалеко від Києва знайдено кілька тіл оголених жінок. «Можна побачити, що сталося», - підкреслив він, додавши, що після нападу на жінок росіяни намагалися спалити їх тіла.

Мер Ірпіня Олександр Маркушин повідомив, що місцеві жінки і дівчата були розстріляні, і повідомив Deutsche Welle, що пізніше їх вразили російські танки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив у відеозверненні, розміщеному у Twitter, що чим швидше українська армія зможе «звільнити» окуповані Росією території, тим більше будуть дотримуватися прав людини.

«Жінки не будуть зґвалтувати. Дітям не доведеться спостерігати, як їхні матері отримують зґвалтування. Мирні жителі не будуть вбиті», - сказав Кулеба, додавши, що Україні потрібна підтримка для цього: «Зараз нам потрібна зброя», - підкреслив він.

Крім того, Human Rights Watch (HRW) повідомили в неділю, що «страти були здійснені в районах України під російською мовою конспект контролю» та «інші серйозні зловживання», які можуть становити воєнні злочини.

У період з 27 лютого по 14 березня громадська організація задокументувала десятки справ, у яких російські війська скоїли, що означатиме воєнні злочини проти цивільних осіб на окупованих територіях Харківської , Чернігівської та Київської областей. Згідно з заявою організації, такі випадки включають зґвалтування, два зведених страти, шість чоловіків одного разу і один на інший, а також інші випадки насильства та загроз проти мирного населення.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: