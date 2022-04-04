«Підпорядкування диктатору»: Вісенте Фокс поставив під сумнів нібито підтримку Національної гвардії за відкликання мандату

ВісентеФокс Кесада, колишній президент Мексики (2000-2006), знову накинувся проти адміністрації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) і тепер запустив себе проти Національної гвардії, а також з мексиканською армією.

Через свій офіційний акаунт у Twitter колишній глава федеральної виконавчої влади поставив під сумнів, що збройні сили Мексики нібито підтримують федеральний уряд у просуванні консультації з скасування мандату , яка відбудеться 10 квітня.

Зіткнувшись з цим звинуваченням, колишній губернатор Гуанахуато відкрито запитав, яка нинішня мета армії, оскільки для нього вони обрали між «підпорядкуванням диктатору», тобто підкоряючись президенту або дотримуючись того, що передбачено Політичною конституцією мексиканських штатів США (CPEUM).

«Що сталося, славна мексиканська армія? Чи вважають за краще вони підпорядкування диктатору або виконують свій конституційний мандат? Длязапису, Генерального секретаря, вищий закон був порушений! », - написав він цього квітня 4.

Vicente Fox cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

І протягом останніх вихідних деякі місцеві ЗМІ в Мексиці повідомили, що деякі транспортні засоби, як повітряні, так і сухопутні, Збройних сил використовувалися для просування консультацій , які пройде Лопес Обрадор.

Спочатку було оголошено, що глава Міністерства внутрішніх справ (Сегоб) Адан Аугусто Лопес Ернандес поїхав до Торреона, Коауїли та Ермосільо, Сонора, на літаку Національної гвардії для участі у заходах, що підтримують Національний рух регенерації (Морена) на користь демократичної фізичні вправи.

Саме на цих заходах міністр внутрішніх справ викликав суперечки за просування консультацій та стверджуючи, що він не боїться наслідків, які може мати його консультація з Національним виборчим інститутом (INE).

El titular de la Segob se encuentra en polémica por presuntamente utilizar vehículos de las Fuerzas Armadas para promocionar la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas | Galo Cañas

Однак колишній президент був не єдиним персонажем, який відшкодовував передбачувану діяльність Збройних сил, оскільки національний лідер Партії національних дій (ПАН) МаркоКортес Мендоса звинуватив AMLO у «виставленні» цих органів як виборчих інструментів.

Крім того, через прес-реліз паніста заявив, що подасть скаргу до INE на чиновників, причетних, особливо проти Лопеса Ернандеса, у зловживанні державними ресурсами, порушенні Конституції та «використанні» Національної гвардії.

Для Кортеса Мендоса вправи демократії участі 10 квітня є лише черговим «обманом» нинішньої федеральної адміністрації, оскільки «з одного боку, він припускає використовувати комерційні літаки для своїх передач; а з іншого - секретар внутрішніх справ, глава Національної гвардії та всі його поруч обладнання використовує офіційні літаки для переходу з однієї держави в іншу політично проселитизацію».

AMLO respaldó al titular de la Segob en la conferencia mañanera (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Однак, незважаючи на критику у вихідні дні, виконавчий директор показав свою підтримку Адану Аугусто Лопеса вранціконференція, яка відбулася цього понеділка в Національному палаці.

Зіткнувшись із поставленими в ньому питаннями, Табаскєньо зазначив, що поїздки, здійснені колишнім губернатором Табаско, не проселилися, оскільки вони виконали зобов'язання, узгоджені Секретаріатом, які він очолює.

Крім того, він скористався можливістю звинуватити INE у «запобіганні» людям на користь відкликання мандата, а також Четвертої трансформації, у відкритому позиціонуванні себе у цьому питанні.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: