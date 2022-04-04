Родріго Гонсалес вибухає проти Педро Кастільо і просить уникнути грабежу: «Наш головний ворог - уряд»

З досить витісненим обличчям Родріго Гонсалес розпочав програму Amor y Fuego, і, перш ніж почати з розважальних нотаток, він не вагаючись коментував ситуацію в країні. Як ми пам'ятаємо, насильство і хаос переживають на вулицях після того, як протести вийшли з-під контролю в умовах втручання військ ПНП, які прагнуть розблокувати Центральне шосе і зупинити напади протестуючих на інші транспортні підрозділи, які не відповідають безробіттю.

«Наша місія, показує функцію і те, для чого ми тут, - це розважати вас, це те, що ми робимо в цей час, сьогодні в ефірі Willax Television, вже більше 13 років. Однак ми не можемо бути незнайомими людьми, ми не живемо в паралельному світі, тому що ми розважаємось, це не означає, що ми не турбуємось, як інші перуанці, як ми», - сказав Родріго Гонсалес.

«Наша солідарність з усіма сім'ями, які втрачають близьких внаслідок зупинки транспорту, насильницького грабежу, що відбувається, та подій, які ми бачимо, відбуваються завдяки уряду в нашій країні», - сказав телеведучий, якого супроводжував його партнер Джіджі Мітре, які виглядали набагато сердитніше на ситуацію.

ДЖІДЖІМІТРЕ ФУРІОСА З ПЕДРО КАСТІЛЬО

Телеведуча показала, як вона розсердилася на уряд Педро Кастільо, назвавши це нечесним. Навіть вказуючи на те, що президент не знає, де він стоїть, тому що, хоча це правда, він не винен у всьому, що відбувається в країні, він має, - сказав він - мало здатності реагувати.

«Ну, мені більше нічого сказати, розчарування та обурення, які відчувають багато хто з вас, ми теж поділяємо це. Прикро, куди ми прийшли, ми занурюємося глибше, і єдине, що показує наша влада, починаючи з президента, - це те, що вони мають нульову любов до країни. Єдине, що їх цікавить - це їх особиста вигода, це остання краплею, яку ми опиняємося в такій ситуації, Перу набридло», - сказав він досить голосно.

Мітре вказав, що намір президента полягає в тому, щоб наша країна була схожою на Кубу, Венесуелу «і ще гірше». «Ми потрапили в руки нечесного, некомпетентного уряду», - сказав він.

РОДРІГОГОНСАЛЕС ЗАПИТУЄ ЛЮДЕЙ

В інший час водій взяв слово зробити замовлення населенню. Родріго Гонсалес закликав об'єднатися і не воювати серед перуанців, оскільки єдиним їх ворогом є уряд дня.

«Єдине, що я хочу сказати, перш ніж почати розваги, це те, що це ніколи не повинно бути перуанцями проти перуанців, тобто все разом проти уряду, який бере нас у прірву, це не війна між нами. Бачачи людей, які грабують ринки. Тій людині, яка має цю посаду, також повинна була багато переживати, щоб мати можливість мати той товар, який він продає. Я розумію потреби, але пам'ятаю, що саме зараз головним ворогом для мене є Уряд, а не ми серед нас. Не будемо забувати про це»,- підсумував телеведучий.

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