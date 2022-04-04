Путін ненавидить 21 століття: він не єдиний

Американський документаліст і фотограф Жюльєн Брайан відчув, що жах неминучий. Він знав, що деякі приклади тієї війни, яка народилася, можуть бути захоплені його камерами. Так, у вересні 1939 року у Варшаві, Польща, він вирішив провести полювання, яке розпочала проти населення нацистська Німеччина. І саме на картопляній фермі він знайшов синтез того, яким буде жах Другої світової війни. Безсмертний портрет показує відсторонену дівчину - Казю Міку, 12 років - поруч із млявим тілом своєї старшої сестри - Андзії Міки, 14 - після того, як її вразив снаряд, який пронизав повітря, щоб вдарити її назад, поки вона збирала бульби, відчайдушні голодом. Фото гастролювала по планеті наступні дні, викликаючи суспільні обурення. Це ілюструвало б, лише частково, що було б з тих пір нацистський варварство і бурю, що насувається над Європою.

Це була не єдина фотографія Брайана - народженого в штаті Пенсільванія , США , в 1899 році - це було б графік того, що сталося в Східній Європі. Існували десятки записів, повних жахів за життя, які були згашені перед очима дітей, матерів чи братів, які служили б для проекту зароджується геноцидом, здійсненим Адольфом Гітлером.

У перші години замовленого вторгнення Володимира Путінав Українууряд Володимира Зеленськогоопублікував мультфільм, який показує Гітлерапоруч з маленьким Путіниму братській поблажливості. Крім впливу мема, були б дивовижні паралелі за 40 днів облоги. Фотографії, які показали, що робили російські війська в Бучі цієї неділі, здавалося, вийшли за кольором та високою чіткістю з об'єктива Брайана сам. Образиз минулого століття, які вчасно стрибнули, щоб прокрастися сьогодні.

Путін пропускає 20 століття і ненавидить XXI століття. Він не приховує своєї ностальгії. На це він натякнув у 2016 році, коли в 25-ту річницю падіння Радянського Союзу заявив, що розпуск блоку становив « найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття ». З моменту свого приходу до влади він жадає повернення величі в імперію. Саме тому вона оточувала Україну , поки не проникла на її територію. Він зробив це під повторюваним виправданням: деназифікуйте його ,щоб уникнути передбачуваної етнічної чистки російського населення, що живе всередині кордонів. Знущання над інтелектом будь-якого мінімально інформованого людини.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters) REUTERS

Аргумент української провокації загрози просити в'їзду до НАТО і Євросоюзу з метою розвитку та виходу з орбіти Москви також не є дійсним. В якому благоденному керівнику можна виправдати звинувачення потерпілого в злочині, скоєному його вбивцею? Саме Росія - Путін, його генерали і його війська - це вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні , які задокументовані незалежними міжнародними органами. Цянелюдська різанина повинна закінчитися довгим і масовим Нюрнбергом.

Міжнародне співтовариство майже одноголосно засудило те, що сталося в місті Бучі, 50 кілометрів від Києва, столиці, що в цей час вона дихає більш полегшеною при частковому відкликанні сил вторгнення. Остання з відступів прийшла від Мішель Бачелет, Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини. «Повідомлення, які з'являються в цій та інших сферах, піднімають серйозні та тривожні питання щодо можливих військових злочинів, серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та серйозних порушень міжнародного права прав людини», - чітко заявив колишній президент Чилі.

Після їх від'їзду з міста-примари росіяни залишили річку трупів. Багато з них знаходяться в стані гниття. Багато інших з ознаками катування до смерті. Були також деталі, які постраждали від інших жертв, які ніколи не можуть оговтатися від того, що вони постраждали: жінки та дівчата, обурені російським махізмом і безкарністю. Чи були б це «спецоперації», про які посилається Кремль? Путінлюбить 20 століття і фотографії Брайана .

Це вражаюче і іронічно. В ім'я «деназифікації», яку він стверджував, що здійснив на сусідній землі, російський диктатор міг викликати презирство, яке до цього часу ставилося лише на його особу, його найближче коло та олігархів, бути заразним для своїх солдатів, а потім до решти російського народу. Це небезпечне почуття могло розмножуватися нескінченно, особливо в решті України, що призвело до посилення і без того сильних національних оборон. Ненависть буде підживлювати оборону країни. Путіндодає палива політичній та економічній ізоляції.

Залишилося лише кілька союзників на главу Кремля , які ще не відклали геноцид Буча чи інші звірства . Найбільшзасудженим є мовчання головного партнера Росії. Китай мовчить, незважаючи на жах, який проявляється щодня . Вона є союзником Москви і як така є співучасником цих військових злочинів, якщо вона явно не відкидає те, що переживає світ з жахом. Її економіка може бути порушена, якщо Європа продовжить санкції проти тих, хто підтримує Путіна . Але, мабуть, Сі Цзіньпін також тужить 20 століття. Особливо його перша половинка. Однак доведеться чекати з'їзду Комуністичної партії. Він буде обговорювати, чи схильний Китай до політичних амбіцій свого лідера, а не до економічних результатів, які в кінцевому підсумку змусили гіганта зростати і які відбуваються сьогодні.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

Але це не єдина тиша. У Латинській Америцініхто не підняв голосу проти Путіна. Лише президент Колумбії Іван Дукезв'язався з Зеленськимкілька днів тому, щоб висловити свою солідарність і запропонувати свою підтримку. Іншілідери вважають за краще уникати гуманітарних зобов'язань. Вони не хочуть ображати свого російського друга. Вони бояться послів . До такої міри, що 31 березня, майже нижче радарів, багато країн регіону проголосували за резолюцію в Організації Об'єднаних Націй з урахуванням Москви . Вони відкинули використання санкцій як інструменту політичного стримування. Аргентина, Болівія, Куба, Гондурас і Венесуела підняли руки разом з Росією. Ласкавопросимо, Путін . Бразилія,ПарагвайіМексикапоказали трохи більше шлунка: вони утрималися. Очевидно, що в регіоні є й інші ностальгічні за ХХ століття.

Цієї неділі, крім того, Папа Франциск виступив з дуже короткою заявою щодо українських біженців. Він забув засудити дикуну практику путінськихвійськ. Він говорив про війну, а не вторгнення. Він також мав математичний проміжок: він посилався на «тисячі» іммігрантів; є мільйони. Він писав: «Тисячі людей були змушені тікати з України через війну. Але багато хто також був змушений покинути батьківщину в Азії, Африці та Америці. Мої думки і молитви з ними всі».

Однакбільш доброзичливе читання твіту Верховного Понтифіка, можливо, дозволить знайти повідомлення між рядками. Вінперерахував місця, де Росія має глибокий політичний, економічний і військовий вплив . Він говорив про Азію: там Москвависадила бомби і смерть Сирії, де мільйонам людей довелося тікати від жаху громадянської війни, яка дозволила Башара Асадаувічнити при владі. Він говорив про Латинську Америку: Венесуелу, ще один член Кремля, який протягом багатьох років кровоточить у мільйонів емігрантів, щоб утримати Ніколаса Мадуров палаці Мірафлорес. Він говорив про Африку: там олігархи тонуть свої євро, щоб захопити природні ресурси.

Путін, його генерали і солдати показали вБучі , з чого вони зроблені. Найгірше: ще є шари, які потрібно відкрити і вивести на світло. Особливо те, що відбувається в облогих містах, таких як Маріуполь або в інших досі взятих там, де росіяни продовжують свою криваву баню, тортури та зґвалтування. Ті фотографії Брайана з кінця 1939 року, які людство вважало, що залишило позаду, повертаються у дуже високій чіткості до мовчання тих, хто ще довго ХХ століття і закрив рот до найбільш аберантних звірств останніх десятиліть.

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