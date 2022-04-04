Прокуратура демонтувала мережу, що планувала продати на карнавалі Барранкілья більше 400 пляшок перелитого лікеру

Через п'ять днів після закінчення карнавалу Барранкілья Генеральна прокуратура виявила, що під час фестивалю вона вилучила понад 400 пляшок підлаштованого лікеру. Влада заявляє, що вони визначили злочинну мережу, яка мала намір продавати матеріал в Барранкільї та її мегаполісі.

Влада деталізувала, що процедури пошуку та пошуку проводилися в будівлях у кварталах Сан-Сальвадор, Лас-Нівес та Сан-Роке, на південь від Барранкільї. Під час розгляду справи були захоплені чотири особи, визначені як Моніка Тоскано Кінтеро, Карлос Андрес Ернандес Мартінес, Енок Еліас Мартінес Акоста та Херардо Наранхо.

Серед вилучених матеріалів 454 пляшки лікеру були різних видів: контрафактний віскі, бренді та джин. Крім того, вони виявили 1200 кришок, 815 порожніх скляних пляшок, 650 марок, 605 етикеток і 4 пластикові ємності.

Було заявлено, що через знайдений матеріал і захопивши їх у флаггранті, четверо полонених було пред'явлено звинувачення в правопорушеннях продовольчої корупції. Крім того, за узурпацію прав промислової власності та прав селекціонерів, незаконне здійснення монополістичної діяльності з оренди дискреції, обігу та використання офіційного ефекту або підробленого штампа.

Влада каже, що ніхто з людей не прийняв звинувачень, тому їм тепер доведеться постояти перед судом. Поки це відбувається, передбачуваних злочинців перевели до в'язниці Ель-Буен Пастора та Ель-Боске, оскільки дев'ятий муніципальний кримінальний суддя з обов'язками запобіжного контролю прийняв запит прокуратури та захистив їх страховим заходом.

Влада наголошує на важливості припинення збуту цього підкорених спиртних напоїв, оскільки сотні місцевих жителів та туристів, можливо, постраждали. Слід зазначити, що, за попередніми даними туристичної інформаційної системи Барранкілья, в місто в період карнавального сезону було зареєстровано понад 490 тисяч національних та міжнародних відвідувачів. Це представляло збільшення цього показника на 25% порівняно з 2020 роком.

Крім того, широка публіка Карнавалу становить 3 000 000 глядачів. Ці люди насолоджувалися порядком денним понад 130 подій, включаючи паради, ярмарки, виставки, сезонні заходи та передачу знань.

Що стосується фінансової реактивації його виробників, влада запевнила, що карнавал Барранкільї - це можливість для більш ніж 53 000 людей підвищити свою економіку. 30 000 з них, творці, художники, ремісники, музиканти, танцюристи, костюми, тренери та продюсери були відновлені завдяки Карнавальний порядок денний та різні проекти під керівництвом оператора. Крім того, ще 23 000 людей з галузей, пов'язаних з партією, отримали побічну користь.

Серед артистів та творців, які отримали вигоду, виділяється економічний вплив на понад 16 500 танцюристів та 3800 музикантів, а за дні фестивалю найняли щонайменше 144 оркестри та музичні колективи.

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