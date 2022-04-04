Національна збірна Перу: 3 моменти стійкості Рікардо Гареки з «біколором»

Перуанська команда стала останньою, яка увійшла на чемпіонат світу з Катару 2022 року з півмісця після того, як побила Парагвай в останній день південноамериканських відбіркових турніріві фінішу в позиції плей-офф. Він залишив позаду інших прямих суперників, таких як Колумбія та Чилі, тому він знаходиться за крок від забезпечення своєї присутності на заході чемпіонату світу. Однак він пройшов довгий шлях, щоб дістатися до цієї події. У зв'язку з цим Дієго Ребагаті згадав три найкращі моменти стійкості тренера Рікардо Гареки з «біколором».

А справа в тому, що «Тигр» близький до відбіркового вдруге на Чемпіонаті світу поспіль після того, що було зроблено в Росії 2018. Але йому довелося пережити складні переживання, які змусили його приймати рішення про підйом команди. Отже, коментатор Movistar Deportes оголосив їх у програмі «Після всіх».

«Зрозуміло, що до Copa America Centenario. Коли ми малюємо з Венесуелою тут, ми програємо з Уругваєм і маємо 4 бали з 18 в останньому кваліфікаторі».

Цей момент, ймовірно, був би переломним моментом, який DT повинен був внести зміни, необхідні команді. Цей матч проти «Vinotinto» був пов'язаний 2-2 на Національному стадіоні в Лімі, але він служив для відправки футболістів, які він зробив ставку з Ліги 1, таких як Рауль Руїдіас та Едісон Флорес на поле. Обидва блищали в Universitario, і увійшли Клаудіо Пісарро та Джефферсон Фарфан відповідно. Між ними вони розробили дисконтну гру, і «Пулга» спровокувала ще одну, яка закінчилася голом Паоло Герреро.

Пізніше, у Монтевідео, Пісарро отримав травму в перші хвилини матчу, що зробило «Предадор» незручним і став вірусним. Зрештою це закінчилося перемогою для уругвайців з голом Едінсона Кавані в матчі, де через те, що було зроблено на полі, здавалося, що вони закінчилися нічиєю до нуля.

Що сталося далі, відбулося реінжиніринг у «біколор», з ставкою «Тигре» на нових гравців, таких як Мігель Трауко, Крістіан Куева, сам Едісон Флорес, Рауль Руїдіас, Енді Поло, Луїс Абрам, серед інших, хто опинився обличчям команди в тому, що залишилося відбірковий процес з пропуском на чемпіонат світу включений.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

«На Копа Америка в Бразилії. Коли ми втратили 5:0 до Бразилії, ми поїхали до Баїїна на тиждень і в кінцевому підсумку стали фіналістами в Копа -Амеріці».

У той час це було останнє засідання групового етапу. Перу перебувала на наступну фазу після того, як вона була кращою третьою, але відіграла третю дату проти «Scratch». Результат закінчився опуклим проти 5 до 0. Між оборонними помилками і постійним натиском бразильців вони затонули збірну. Однак він зміг перейти до наступного раунду і викупити себе в наступних поєдинках, поки не дійшов до грандіозного фіналу з самою Бразилією. Робота Gareca дати їм вихідний день після цього руйнує падіння служила б гравцям, щоб звільнити свій розум і зосередитися на тому, що було далі. І він віддав свій приз.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

«Після 3-0 з Колумбією в Лімі. Коли ми були 1 бал з 15, ми поїхали до Еквадору і перемогли, потім в Копа Америці він приймає деякі рішення, відпочиває, а Руїдіас не повернувся до національної збірної. Це символічно, це не вина Рауля, але він приймав рішення».

Перу не було добре в відбіркових турнірах Катару 2022. Як правильно згадував Ребаляті, він ледве зробив 1 бал з 15 після цього падіння. Далі була перемога в Кіто на дорозі та Копа Амеріка в Бразилії, де виросла фігура Джанлука Лападула . Крім того, він залишив Рауля Руїдіаса, Мігель Трауко, Педро Акінота Луїс Адвінкулу, щоб спробувати інші елементи, такі як сам «Лапа», Маркос Лопес, Джхілмар Лората Сантьяго Орменьо.

Цей конкурс дозволив «Тигре» розширити свою команду, зробити ставку на інших гравців і задати тон тому, що було б решті кваліфікаційного процесу. «Герека дав можливості, поки в один момент він не сказав досі і не почав приймати рішення», - прокоментував Дієго. Рішення, які підтримали Гереку з результатами, але показують чіткий урок стійкості до негараздів.

Спортивний коментатор висловив досвід, який змусив тренера приймати рішення про перенаправлення на «біколор» | Відео: Movistar Deportes

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ