Перу: Уряд введе законопроект про звільнення податків з продажу основних продуктів, таких як курка, яйце, борошно та локшина

Міністр економіки та фінансів Оскар Гремоголосив, щодо Конгресу Республіки буде подано законопроект про віднесення загального податку на продаж (IGV)продуктів, які мають більшу складову в базовому споживачеві кошик, такі як курка, яйце, борошно і локшина.

Міністр економіки заявив, що законодавча ініціатива буде схвалена на цьому тижні в Раді міністрів, щоб парламент прискорив пропозицію і був реалізований негайно відповідно до вимог населення, яке має проблеми з придбанням цієї продукції через їх високу вартість.

«Є додатковий захід, який ми затверджуємо цього тижня в Раді міністрів , що є тимчасовим звільненням від ІГВ для основних продуктів харчування, що входять до складу основних продуктів корзини. Ми виставляємо курку, яйце, локшину, борошно та м'ясо від IGV, це буде представлено Конгресу для швидкого схвалення», - сказав він.

Крім того, він запевнив, що весь виробничий ланцюг має бути порушено для звільнення IGV до роботи. Наприклад, у випадку з куркою вона повинна включати кукурудзу і додав, що через Фонд включення соціальної енергії (FISE) бонус за газовий балон був збільшений з 20 до 25 підошв.

Цим міністр економіки ратифікував те, що він оголосив вчора під час діалогової таблиці в Хуанкайо (Хунін), де запити з фермерських об'єднань зверталися і перевізники після протестів проти уряду.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

ЦІНИНА ЇЖУ

Ціни на овочі та бакалійні товари - це ті, які найбільше зросли в умовах транспортного страйку, який почався в понеділок, 28 березня. Незважаючина розмови та домовленості з профспілками в цих секторах, основний сімейний кошик продовжує зростати.

Підчас екскурсії по Infobae на ринок «Ель Тамбо» в районі Карабайллостало відомо, що спостерігається підвищення цін і навіть самі купці запевнили, що вони змінюються щодня.

Ще одна турбота продавців - дефіцит овочів, особливо моркви та шпинату, оскільки до минулої п'ятниці вони отримували ці овочі за дуже високою ціною. Те ж саме відбувається з куркою та більшістю фруктів, які надходять на ринок.

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

ЗВІЛЬНЕННЯВІД ПОДАТКУ НА ПАЛИВО

Гремпояснив, що рішення про звільнення податку на паливо, через Верховний Указ № 068-2022, буде дієпротягом дев'яти місяців, щоквартально переоцінюється.

«Поки на міжнародному рівні спостерігається збереження високих цін на нафту, нам доведеться оцінювати розширення цього заходу. Так само його постійна переоцінка пов'язана з впливом на податкові надходження», - додав він.

Для того, щоб звільнення від сплати податків було передано на кінцеві ціни, сплачені споживачем, глава Міністерства економіки та фінансів сказав, що він погодився з Petroperú, щоб, починаючи з завтрашнього дня, його список цін включав зниження.

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