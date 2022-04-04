Міністерство внутрішніх справ заявляє, що інвестувало 1,2 мільярда в безпеку

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

Міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос Мартінес супроводжував президента РеспублікиІвана Дуке Маркеса під час візиту до департаменту Мета, де він надав потужності та підписав хвилини початку інфраструктурних робіт, які посилять безпеку та співіснування відділом.

Керівник внутрішнього портфоліо доставив потужності поліції департаменту, мобільний підрозділ управління та управління та 2 безпілотники, призначені для міста Вільявісенсіо та 30 мотоциклів для муніципалітетів Акасіас, Барранка, Гранада, Пуерто-Гайтан та Вільявісенсіо.

«1,2 мільярда песо до цих пір інвестували в безпеку та співіснування Міністерством внутрішніх справ в країні, і, як згадав пан генерал Варгас, через CONPES стратегічної інфраструктури для поліції ми інвестуємо додаткові 500 мільярдів песо, щоб досягти 2 з рештою інвестицій мільярди песо наприкінці чотирирічного періоду в інвестиції в сферу безпеки та співіснування громадян», - додав міністр внутрішніх справ.

Так само офіційний підписав акти початку пожежних станцій для Вільявісенсіо, Пуерто-Льерас та Барранка-де-Упіа, які матимуть інвестиції понад 3,430 мільйонів доларів.

«Сьогодні ми відзначаємо дуже важливі моменти, хвилини початку будівництва трьох пожежних станцій. Вперше Міністерство внутрішніх справ та Національна дирекція пожежників не тільки забезпечують танки, транспортні засоби, швидке втручання в мотопомпи в обладнання та набори проти лісових пожеж, але ми також досягли інвестицій та будівництва пожежних станцій», - сказав Паласіос Мартінес.

Крім того, три портативні мотопомпи були доставлені до Meta Firefighters, що дозволить краще реагувати на надзвичайні ситуації, вони будуть призначені муніципалітетам Барранка де Упіа, Гранада та Пуерто-Лопес з інвестицією понад 498 мільйонів доларів.

Наприкінці заходу в присутності президента Республіки підписали підписи початку роботи #SacúdeteAlParque муніципалітетів Фуенте-де-Оро, Барранка де Упіа та Ель-Кастільо.

«Сьогодні ми підписали провадження щодо порушення роботи для цих муніципалітетів у департаменті Мета, щоб покращити умови співіснування, оскільки ми знаємо, що молодь, яка має місця, присвячені культурі, відпочинку, спорту, технологіям, - це молодь, вільна від насильства». додавкерівник політичного портфеля.

Президент Дуке доставив команди для посилення роботи Національної поліції

Президент Республіки Іван Дуке Маркес очолив цю суботу доставку обладнання для посилення роботи Національної поліції та пожежних підрозділів Департаменту Мета.

«Сьогодні ми ще раз демонструємо Мета, що це з фактами і як команда, як побудувати країну і як будується безпека», - сказав президент при передачі потужностей, в компанії міністра внутрішніх справ Даніеля Паласіоса та директора Національної поліції генерал Хорхе Луїс Варгас Валенсія.

Він пояснив, що в межах поставлених потужностей знаходяться 30 високоциліндрових мотоциклів, найсучасніших безпілотників та понад 800 мільйонів песо в обладнанні для пожежних відомств.

«Це робиться тому, що тут є зобов'язання уряду Мета і місту Вільявісенсіо», - сказав президент Дуке.

Він підкреслив, що це «Уряд, який залишив відомство найбільше ресурсів» і «Уряд, який ввів найбільше ресурсів в Національну поліцію за чотирирічний період».

Першніж очолити майстерню з будівництва країни № 105, на авіабазі Апіай 30 мотоциклів Honda XRE 300 вартістю 943 мільйони доларів були доставлені в поліцію для муніципалітетів Гранади, Акації, Барранка де Упія та Пуерто-Гайтан.

Також віддалено пілотована повітряна система (SIART) та 2 безпілотники вартістю 1,835 мільйонів песо.

Крім того, пожежна служба Meta отримала три потужні портативні пожежні насоси для управління пожежами у віддалених районах, куди пожежна машина не може потрапити. Ці елементи працюють на 435 галонів води.

Ціелементи принесуть користь муніципалітетам Барранка-деУпіа, Гранада та Пуерто-Лопес.

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